Gradonačelnik Sinja Miro Bulj potpisao četvrti dodatak Kolektivnom ugovoru: Plaće zaposlenih u sinjskim vrtićima rastu za dodatnih 16,67 posto

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj i predstavnice Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske potpisali su četvrti dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u sinjskim dječjim vrtićima. Njime se izdvajanje za plaće zaposlenih povećavaju za 16,67 posto, a nova osnovica iznosi 1.025 eura bruto i primjenjuje se od 1. rujna 2026. godine. Povećanje obuhvaća odgojitelje, stručno i pomoćno osoblje.

Gradonačelnik je podsjetio da je tijekom njegova mandata potpisano 11 dodataka prethodnom Kolektivnom ugovoru, potom novi Kolektivni ugovor, a sada i njegov četvrti dodatak. Prema njegovim riječima, plaće zaposlenih u sinjskim vrtićima od početka mandata ukupno su porasle za više od 130 posto.

„Povećanje plaća ulaganje je u ljude koji svakoga dana brinu o našoj djeci. Važno mi je da ono obuhvati sve zaposlene, uključujući pomoćno osoblje, bez čijeg rada vrtići ne mogu funkcionirati. Zahvaljujem sindikalnim predstavnicama na korektnim pregovorima“, poručio je gradonačelnik Bulj.

Uz plaće, Kolektivnim ugovorom uređena su i materijalna te nematerijalna prava zaposlenih. Ranije ugovorenim pravima obuhvaćeni su, među ostalim, dodatni dani godišnjeg odmora i plaćenog dopusta te dodaci za pojedine poslove i uvjete rada.

Govoreći o ulaganjima u predškolski odgoj, Bulj je istaknuo da Grad istodobno povećava broj mjesta za djecu. Broj vrtićkih skupina, prema podacima iznesenima prilikom potpisivanja, porastao je s 29 na 47. Među projektima je izdvojio vrtić Muljika u Glavicama, proširenje Ferate te pripremu projektne dokumentacije za vrtić u Karakašici. Najavio je i daljnje aktivnosti za otvaranje skupina u Bajagiću i Trati.

Gradonačelnik je kazao da su sva djeca vrtićke dobi upisana, dok je nedostatak jasličkih mjesta i dalje najveći izazov. Cilj je, dodao je, novim kapacitetima omogućiti upis sve mlađoj djeci i postupno smanjivati broj djece koja ostaju bez mjesta u jaslicama.

Osvrnuo se i na ustrojavanje novog Dječjeg vrtića Alka, nastalog podjelom ustanove Bili cvitak. Najavio je korake vezane uz upravno vijeće i zapošljavanje potrebnih djelatnika. Istaknuo je dobru suradnju s privatnim Dječjim vrtićem Blagovijest te spremnost Grada da podupre zakonski dopuštene oblike skrbi za djecu.

Bulj je podsjetio i na prijedlog da Grad roditeljima djece koja zbog nedostatka mjesta nisu upisana u vrtić osigura 250 eura mjesečne pomoći. Naglasio je da će se uz potporu roditeljima nastaviti ulaganja u prostore, opremu i zaposlenike, kako bi što više sinjske djece dobilo mjesto u vrtiću ili jaslicama.

Nevenka Samardžić, predsjednica Sindikata u Sinju, izrazila je zadovoljstvo postignutim dogovorom i zahvalila Gradu na suradnji tijekom pregovora.