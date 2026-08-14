Gradonačelnik Omiša potvrdio: "Jedna osoba ozlijeđena, prevezena je u bolnicu"

Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za net.hr naveo je da stanje gore nego prije nekoliko sati.

"Vatra je došla nadomak kuća, ali malo se zaustavila. Došla je do prigradskih naselja Omiša, Nemire i Stanića, a sada se penje u planinu. Vatrogasci brane kuće i uspijevaju, ali puše jak vjetar. Neke kuće jesu izgorjele. Koliko ih je, teško je reći", rekao nam je i dodao da ne slušaju svi upute i da su ostali u "džepovima".

Pojavile su se i snimke kuća u plamenu. Na jednoj se čuje: "Evo kuće gore... Look at the house buring... look - cars (engl. Pogledaj kuće kako gore, pogledaj - auti).

Potvrdio je da je i jedan muškarac ozlijeđen.

"Imamo jednog ozlijeđenog s opeklinama, sada ga voze u bolnicu", potvrdio je.

Ljudi koji su evakuirani iz Lokve Rogoznice dolaze u prihvatni centar koji je otvoren u sportskoj dvorani u Omišu.

"Velika dvorana nije puna. Kapaciteti su u redu, Županija je poslala krevete. Zasad je najvažnije da se svi maknu iz ugroženih zona i da vjetar promijeni smjer. Ovo je ogromna operacija. S prirodom je jako, jako teško. Nikad nisam ovako nešto doživio. Lani je bio ogroman požar, bio sam na požarištu, ali nije bilo ovako", rekao je.

Potvrdio je da je jako puno vatrogasaca došlo. "Čak su i iz Dubrovnika krenuli. Sve što se moglo dignuti, diglo se, ali ponekad ni to nije dovoljno", naveo je.

U Omišu se požar - ne osjeti, ali u daljini vidimo plamen i dim.

"U prihvatnom centru ima sada oko 1000 ljudi. Imaju piće i krevete, za djecu su osigurane potrepštine, podijeljena je i hrana. Crveni križ stavio je na raspolaganje sve što može. Treba preživjeti, treba izdržati ovu noć", rekao je.