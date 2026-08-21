Gradonačelnik Omiša: "Ovo je terorizam najgore vrste, teško je vjerovati da je slučajno"

Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić poručio je da požar koji je pogodio područje grada za njega predstavlja "čin terorizma" te da mu je teško povjerovati da je izbio slučajno. U razgovoru je upozorio na okolnosti izbijanja požara, zatražio strože kazne za počinitelje te opisao kako napreduje sanacija i pomoć stradalima. "Treba se razumjeti, smatram da trebaju strože kazne. Ovo je za mene čin terorizma. Na naš život, na naše ljude, na našu imovinu. To je za mene terorizam najgore vrste", rekao je gostujući jutros na HRT4.

"Teško je povjerovati da je takav tajming prirodan"

Govoreći o uzroku požara, rekao je da policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti, ali i da vrijeme i mjesto izbijanja požara izazivaju sumnju. "Stalno se špekulira. Vi morate znati da smo mi zemlja s četiri milijuna selektora, četiri milijuna premijera i četiri milijuna predsjednika, tako da svatko ima svoju teoriju. Ali uvijek je interesantan tajming. Tajming kad se to dogodilo. Na mjestu na kojem se dogodilo gotovo da sugerira da ovo nije bilo slučajno. Ali policija radi intenzivno pa ćemo vidjeti", rekao je.

Dodao je da je požar počeo nakon zalaska sunca, na mjestu gdje, kako kaže, nema puta ni razloga da bi netko ondje boravio, baš u trenutku kada je počeo puhati jaki vjetar. "Jako je teško povjerovati da je takav tajming prirodan", rekao je.

Više od 200 pregledanih objekata, oko 80 nije za stanovanje

Gradonačelnik je rekao da je nakon požara počela procjena štete i rizika od odrona, klizišta i bujičnih voda. Stručnjaci su pregledavali teren i dronovima, a ekipe Građevinskog fakulteta procjenjivale su moguća klizišta i tokove bujičnih voda. Prema njegovim riječima, statičari su pregledali više od 200 objekata, a oko 80 njih trenutačno nije pogodno za stanovanje. Grad je spreman, ako bude potrebno, osigurati kontejnere, a postoje i privatne inicijative za dodjelu kamp-kućica i montažnih kuća.

Procjena štete zasad iznosi oko 110 milijuna eura s PDV-om, no gradonačelnik je naglasio da je riječ o početnoj, paušalnoj procjeni napravljenoj prema površini uništenih i oštećenih objekata.