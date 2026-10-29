Gradonačelnik Omiša oglasio se zbog pomoći nakon požara: "Pomoć ne znači obnovu uništenih kuća"

Nakon katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje, pitanje pomoći građanima koji su ostali bez domova i imovine i dalje je jedno od najvažnijih. Dok oštećeni čekaju konkretna rješenja, omiški gradonačelnik Zvonko Močić oglasio se opširnim priopćenjem u kojem je iznio najnovije informacije o procjeni štete, privremenom smještaju i daljnjim koracima u postupku dodjele pomoći.

Prema njegovim riječima, dosad su zaprimljena 753 zahtjeva oštećenika, a konačna procjena šteta već je unesena u Registar šteta. Obrada pred nadležnim županijskim povjerenstvom očekuje se do kraja ovog tjedna.

„Naši sugrađani nisu zaboravljeni niti prepušteni sami sebi“

Močić je na početku poruke istaknuo kako razumije nezadovoljstvo i neizvjesnost građana koji su u požaru izgubili svoje domove i imovinu. Naglasio je da je njihova potreba za brzom pomoći opravdana, ali i poručio da Grad od prvog dana poduzima korake kako bi se postupak što prije priveo kraju.

„Njihova potreba za što bržom pomoći potpuno je opravdana i nitko tko je prošao ovu tragediju ne bi smio imati osjećaj da je prepušten sam sebi“, poručio je.

Dodao je da Grad Omiš pravodobno izvršava obveze iz svoje nadležnosti, surađuje s odgovornim institucijama te građanima nastoji pružiti informacije o potrebnim procedurama i rokovima.

„Naši sugrađani nisu zaboravljeni niti su prepušteni sami sebi“, naglasio je gradonačelnik.

Zaprimljena 753 zahtjeva, obrada šteta očekuje se do kraja tjedna

Govoreći o dosadašnjem tijeku postupka, Močić je izvijestio da je konačna procjena štete na imovini oštećenih građana unesena u Registar šteta unutar zakonskih rokova.

Sljedeći korak je obrada dokumentacije pred nadležnim županijskim povjerenstvom, koja bi, prema najavi gradonačelnika, trebala biti dovršena do kraja ovog tjedna. Nakon toga postupak se nastavlja pred nadležnim državnim tijelima.

Ukupno su zaprimljena 753 zahtjeva, a obuhvaćaju različite vrste šteta nastalih u požaru.

Močić ističe da je riječ o opsežnom i složenom postupku koji zahtijeva suradnju više institucija te temeljitu provjeru dokumentacije.

„Razumijemo da građani žele što brža rješenja i konkretnu pomoć. Međutim, bilo bi neodgovorno unaprijed obećavati ono o čemu se još mora odlučiti u propisanom postupku“, poručio je.

Naglasio je da se pomoć mora dodjeljivati prema jasnim, zakonitim i jednakim kriterijima za sve koji na nju imaju pravo.

Gradonačelnik upozorio: Pomoć ne znači potpunu naknadu štete ni obnovu kuća

Posebno je istaknuo da građani trebaju razlikovati financijsku pomoć od potpune naknade štete.

Kako je objasnio, sredstva koja će se dodjeljivati namijenjena su ublažavanju i djelomičnom otklanjanju posljedica požara, a ne nužno pokrivanju svih nastalih gubitaka.

„Takva pomoć ne predstavlja naknadu cjelokupne pretrpljene štete niti sama po sebi podrazumijeva obnovu uništenih kuća“, naglasio je Močić.

Pritom je podsjetio da pomoć dolazi iz različitih izvora, uključujući državu, županiju, Grad Omiš te donatore i građane koji su se uključili u prikupljanje sredstava i pružanje podrške pogođenim obiteljima.

Što je s građanima koji su ostali bez krova nad glavom?

Omiški gradonačelnik osvrnuo se i na pitanje privremenog smještaja za stanovnike čiji su domovi stradali u požaru.

Prema njegovim navodima, Grad je pravodobno osigurao stambene kontejnere, a građani kojima je potreban privremeni smještaj pozvani su da se jave gradskoj upravi kako bi se njihove potrebe evidentirale.

Dio stanovnika privremeni je smještaj dobio i zahvaljujući pomoći privatnih osoba i tvrtki, kojima je Močić zahvalio na solidarnosti.

„Svi koji su se obratili Gradu Omišu u vezi s privremenim smještajem dobili su odgovarajuću pomoć, nitko nije ostavljen bez krova nad glavom“, ustvrdio je.

Dodao je da se građani kojima je smještaj još potreban mogu obratiti Gradu radi informacija i pomoći.

Oštra poruka kritičarima: „Bolje bi bilo da pomognu nego da uznemiravaju ljude“

Na kraju priopćenja Močić se osvrnuo na kritike upućene gradskoj upravi zbog dinamike rješavanja posljedica požara.

Poručio je da razumije nezadovoljstvo građana i smatra kritiku legitimnom, ali je naglasio da ona mora počivati na provjerenim informacijama.

„Ako želimo biti temeljiti, u skladu sa zakonom, a sve to kako bismo bili što pravedniji, moramo poštovati i slijediti propisane postupke“, istaknuo je.

Posebno se obratio onima koje je nazvao stalnim kritičarima gradske vlasti, pozvavši ih da se aktivnije uključe u pomoć pogođenim stanovnicima.

„Ako stvarno žele pomoći našim sugrađanima, neka to učine na konkretan način, kroz donacije, predan volonterski rad i druge aktivnosti kojima se ljudima olakšava svakodnevica. To bi bilo bolje nego da ih se neprestano uznemirava poluistinama i neistinama“, poručio je Močić.

Zaključno je naglasio da Grad Omiš nastavlja provoditi postupke iz svoje nadležnosti te da će, prema njegovim riječima, nastojati osigurati da pomoć do oštećenih građana stigne što prije, uz poštovanje propisanih procedura.