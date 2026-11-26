Na sinjsko odlagalište „Mojanka“ neće stići ni kilogram otpada iz Makarske niti bilo kojeg drugog grada neovisno o tome radi li se o području naše ili neke druge županije. Poruka je to gradonačelnika Grada Sinja Mira Bulja koji je danas, 26. studenoga 2026. godine, službenim dopisom odbio zahtjev Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prihvat miješanog komunalnog otpada s područja Grada Makarske.

Fond je, naime, 19. studenoga Gradu Sinju uputio zahtjev kojim, pozivajući se na Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta te ugovorne obveze vezane uz sanaciju Mojanke, traži da Grad Sinj u suradnji s upraviteljem odlagališta omogući prihvat navedenih količina otpada i u najkraćem mogućem roku dostavi datum početka njegova prihvata.

Gradonačelnik Miro Bulj u svojem je odgovoru s gnušanjem odbacio ono što smatra pokušajem ucjenjivanja i uvjetovanja Grada Sinja od strane Fonda i nadležnog Ministarstva, ocijenivši postojeću politiku gospodarenja otpadom štetnom, neodgovornom i kriminalnom prema interesima građana Sinja i Cetinske krajine.

„Moj je stav kao gradonačelnika Grada Sinja o dovozu otpada iz drugih gradova i općina s područja Županije i šire na odlagalište ‘Mojanka’ odavno poznat i jasan. Grad Sinj neće prihvatiti ni jedan kilogram miješanog komunalnog otpada s područja Grada Makarske, niti bilo kojeg drugog grada neovisno o tome radi li se o području naše ili neke druge županije“, poručio je Bulj.

Dodatni razlog za zabrinutost predstavljaju ograničeni kapaciteti Mojanke i neizvjesnost oko početka rada Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Bulj upozorava kako je već sada ozbiljno upitno hoće li Mojanka imati dostatne kapacitete za prihvat otpada s područja Trilja, Hrvaca, Otoka i Dicma, a kamoli drugih gradova i općina izvan Cetinske krajine.

Umjesto upućivanja zahtjeva Gradu Sinju, gradonačelnik je pozvao Fond da odgovore potraži kod splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana i bivšeg direktora Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici Tomislava Šute, podsjetivši da je Centar trebao biti otvoren još 2018. godine.

„Godine prolaze, novac se troši, a Centar još uvijek nije u funkciji. Za takvo stanje postoje odgovorni i neka oni snose posljedice svoje neodgovornosti i nesposobnosti, a ne građani Sinja i Cetinske krajine“, istaknuo je Bulj.

Gradonačelnik je Fondu poručio da ne očekuje dostavu datuma početka prihvata otpada iz Makarske jer za takav prihvat neće dati suglasnost, kao što neće dopustiti ni pretvaranje Mojanke u zamjenski županijski centar za gospodarenje otpadom.

„Sinj neće biti županijsko odlagalište otpada, ne pristajemo na ucjene, a građani Cetinske krajine neće biti taoci nesposobnosti sustava niti će plaćati cijenu neodgovornosti župana Blaženka Bobana i Tomislava Šute – ni financijski, ni zdravstveno, ni ekološki“, zaključio je gradonačelnik Miro Bulj.