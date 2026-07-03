Gradonačelnik Miro Bulj potpisao Sporazum za izgradnju nove škole na Pazaru

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj potpisao je Sporazum sa županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom o partnerstvu za provedbu projekta „Izgradnja nove Osnovne škole fra Pavla Vučkovića u Sinju“, čime je napravljen važan korak prema realizaciji jednog od najznačajnijih obrazovnih projekata u novijoj povijesti grada.

Podsjetimo, Grad Sinj za potrebe izgradnje nove škole osigurava i besplatno ustupio više milijunsko građevinsko zemljište u samom središtu grada, na području Pazara. Riječ je o parceli površine približno 11.600 četvornih metara koja predstavlja jednu od najvrjednijih gradskih lokacija i bez koje realizacija ovog projekta ne bi bila moguća. Time je Grad Sinj dao svoj konkretan doprinos stvaranju preduvjeta za izgradnju nove škole.

Projekt izgradnje nove zgrade Osnovne škole fra Pavla Vučkovića nije nova tema. Naprotiv, riječ je o projektu koji se u Sinju spominje već više od desetljeća. Još 2016. godine bila je izrađena projektna dokumentacija za novu zgradu Osnovne škole fra Pavla Vučkovića i Glazbene škole Jakova Gotovca, a za projekt je bila ishođena i pravomoćna građevinska dozvola. Unatoč tome, projekt tada nije realiziran te su godine prolazile bez početka radova, na razočaranje učenika, roditelja, nastavnika i cjelokupne lokalne zajednice.

Nova škola planirana je upravo na području Pazara, gdje bi trebala omogućiti znatno kvalitetnije prostorne uvjete za izvođenje nastave te konačni prelazak na jednosmjenski rad. Tijekom 2024. i 2025. godine iz Splitsko-dalmatinske županije, kao osnivača škole, više je puta najavljivan početak radova do kraja 2025. godine, međutim do realizacije nije došlo.

Zbog toga je aktualni korak posebno značajan jer predstavlja konkretan pomak nakon niza godina čekanja i odgađanja. Potpisivanjem Sporazuma o partnerstvu te osiguravanjem potrebnih preduvjeta projekt napokon ulazi u novu fazu, stvarajući mogućnost da se nakon dugogodišnjih najava konačno započne s njegovom provedbom. Sporazumom su definirana prava i obveze svih partnera, pri čemu Splitsko-dalmatinska županija nastupa kao nositelj projekta i korisnik sredstava, dok su Osnovna škola fra Pavla Vučkovića i Grad Sinj partneri u njegovoj provedbi.

Projekt je odobren za financiranje u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a njegov je cilj osigurati uvjete za prelazak škole na jednosmjenski rad i provedbu cjelodnevne škole.

Gradonačelnik Miro Bulj tom je prigodom istaknuo:

"Ovakva ulaganja nisu trošak, nego investicija u znanje, obrazovanje i ostanak mladih obitelji u našem gradu. Mi ćemo nastaviti biti partner svim projektima koji povećavaju kvalitetu života naših građana. Borimo se za svaki projekt koji ostavlja trag i stvara uvjete da mladi ostanu živjeti, školovati se i graditi svoju budućnost u Sinju. Ovo je upravo takav projekt, projekt za generacije koje dolaze.“

Nova škola trebala bi dugoročno riješiti prostorne potrebe jedne od najvećih sinjskih osnovnih škola, osigurati kvalitetnije uvjete rada za učenike i djelatnike te omogućiti provedbu suvremenih obrazovnih standarda.

a mnoge građane Sinja ovo je projekt o kojem se govori godinama, a potpisivanje Sporazuma i ustupanje vrijednog gradskog zemljišta predstavljaju prvi konkretan korak prema tome da višegodišnja očekivanja