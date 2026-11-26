U Lučanima, najstarijoj filijalnoj zajednici Župe Gospe Sinjske, u srijedu, 25. studenoga 2026. godine, svečano je proslavljena svetkovina sv. Katarine Aleksandrijske, djevice i mučenice, zaštitnice Lučana.

Svečanom misnom slavlju nazočili su gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta, zajedno s brojnim vjernicima i mještanima Lučana.

Misno slavlje u crkvi sv. Kate predvodio je splitsko-makarski nadbiskup mons. Zdenko Križić u koncelebraciji sa sedam svećenika predvođenih župnikom fra Antonijem Mravkom i gvardijanom sinjskog samostana i rektorom Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske fra Marinkom Vukmanom.

U svojoj propovijedi nadbiskup Križić istaknuo je važnost autentičnoga kršćanskog života, snagu vjere te vrijednost ljubavi, služenja i svakodnevnog darivanja sebe drugima.

Posebnu ljepotu slavlju dali su brojni vjernici odjeveni u tradicionalne narodne nošnje, svjedočeći o bogatstvu kulturne i vjerske baštine lučanjskoga kraja. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika tradicionalna procesija sa svijećama nije održana.

Na završetku misnoga slavlja nadbiskupu su uručeni prigodni darovi, među kojima i sadnica autohtone lučanjske šljive, monografija o lučanjskoj šljivi te proizvodi ovoga kraja.

Proslava je nastavljena zajedničkim druženjem, u ozračju vjere, zajedništva i očuvanja tradicije.

Gradonačelnik Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta svim su mještanima Lučana uputili čestitke povodom blagdana njihove nebeske zaštitnice, sv. Kate.