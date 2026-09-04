Gradonačelnik Miro Bulj i ove godine osigurao besplatan prijevoz za sve sinjske srednjoškolce

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada Sinja za razdoblje od 7. rujna do 23. prosinca 2026. godine.

Ovom odlukom Grad Sinj nastavlja pružati potporu učenicima i njihovim roditeljima na početku školske godine 2026./2027.

Grad će sufinancirati razliku do punog iznosa troškova prijevoza učenicima koji ostvaruju pravo na djelomično financiranje prijevoza. Istodobno će u cijelosti financirati prijevoz redovitim srednjoškolcima koji stanuju na udaljenosti do pet kilometara od škole i zbog toga nisu obuhvaćeni drugim modelima financiranja.

Na ovaj način svim srednjoškolcima s područja Grada Sinja omogućava se potpuno besplatan prijevoz tijekom prvog polugodišta.

Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u Proračunu Grada Sinja za 2026. godinu, u okviru Programa potpora učenicima i studentima. Grad Sinj sklopit će s prijevoznicima posebne ugovore kojima će biti definirani uvjeti financiranja, dok će za provedbu Odluke biti zaduženi Ured Grada i Upravni odjel za financije.