Gradonačelnik iz Dalmacije nudi pomoć Veneciji: Predlaže alternativu naplati ulaska u grad

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković uputio je čestitku novoizabranom gradonačelniku Venecije Simoneu Venturiniju te ga pozvao na jačanje suradnje između dvaju gradova prijatelja. Istodobno mu je poslao i jasnu poruku o upravljanju turizmom – naplata ulaska u grad, smatra, nije pravi put.

Dubrovnik i Venecija godinama se suočavaju sa sličnim izazovima, od očuvanja kulturne baštine i zaštite kvalitete života stanovnika do pronalaženja održivih modela upravljanja velikim brojem posjetitelja.

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Franković je u pismu istaknuo kako je Dubrovnik kroz projekt "Poštujmo Grad" razvio uspješan model održivog upravljanja destinacijom, oslanjajući se na digitalne alate i praćenje turističkih tokova, umjesto na restriktivne mjere poput naplate ulaska.

Naglasio je kako je takav pristup prepoznat i na europskoj razini, pa je Dubrovnik proglašen Europskim zelenim pionirom pametnog turizma za 2026. godinu.

– Grad Dubrovnik spreman je podijeliti svoja iskustva, podatke i digitalne alate te istovremeno učiti iz iskustava Venecije – poručio je Franković.

Dodao je kako je cilj zajednički razvijati rješenja koja će istodobno štititi kulturnu baštinu, poboljšavati kvalitetu života građana i osiguravati održiv gospodarski razvoj.

Frankovićev poziv dolazi u trenutku kada Venecija nastavlja eksperimentirati s naplatom ulaska dnevnim posjetiteljima, mjerom koja izaziva podijeljene reakcije u Italiji i ostatku Europe.