Gradonačelnik Imotskog nakon Thompsonova koncerta: "Pokazali smo da imamo kapacitet za desetke tisuća posjetitelja"

Nakon sinoćnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu Gospin dolac oglasio se gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat, koji je zahvalio izvođaču, posjetiteljima, organizatorima i svim službama uključenima u održavanje velikog događaja.

Kolovrat je poručio kako je Grad Imotski od samog početka želio da se koncert održi upravo u njihovu gradu.

"Od samog početka Grad Imotski želio je da se ovakav koncert održi u našem gradu, razgovarali smo s organizatorima i vjerovali da Imotski može biti još jednom domaćin velikog događaja", naveo je.

Smatra kako je sinoćnji koncert pokazao da je grad sposoban ugostiti i događaje koji privlače desetke tisuća ljudi.

"Sinoć se još jednom pokazalo da naš grad ima i srce i kapacitet za najveće pozornice i desetke tisuća posjetitelja", poručio je Kolovrat.

Zahvalio Thompsonu i posjetiteljima

Posebno je zahvalio Marku Perkoviću Thompsonu na koncertu, ali i njegovim obožavateljima koji su u Imotski stigli iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te drugih zemalja.

"Posebna zahvala Marku Perkoviću Thompsonu na sjajnom koncertu, kao i svim njegovim fanovima koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske, BiH i inozemstva te svojim ponašanjem doprinijeli da cijeli događaj protekne u najboljem redu", napisao je.

Gradonačelnik je zahvalio i svima koji su prethodnih dana bili uključeni u pripremu i provedbu događaja.

"Hvala i svima koji su sudjelovali u organizaciji, sigurnosti, organizaciji prometa, vatrogascima, policiji, liječnicima, komunalnim i drugim službama koje su danima radile kako bi sve bilo na razini kakvu Imotski zaslužuje", zaključio je Kolovrat.