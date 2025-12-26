Gradonačelnik Dubrovnika zabranio nastup romskim sviračima: "Došli su i u naš grad..."

Nastup trubača na Badnji dan u Dubrovniku izazvao je posljednjih dana veliku javnu raspravu, a o cijelom slučaju oglasio se i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Kako je pojasnio, skupina trubača koja je na Badnjak obilazila više gradova u Republici Hrvatskoj došla je i u Dubrovnik, gdje je započela izvođenje glazbe na javnoj površini. Nakon dojave jednog građanina, komunalno redarstvo Grada Dubrovnika reagiralo je te je izvođenje glazbe zaustavljeno.

Prema navodima gradonačelnika, ključni razlog zabrane bio je izostanak potrebne dozvole.

„Izvođenje glazbe na javnim površinama regulirano je Odlukom o komunalnom redu i nije dopušteno bez prethodnog odobrenja Grada“, poručio je Franković, naglasivši da se u ovom slučaju nije ulazilo u repertoar izvođača niti u razloge njihova dolaska.

Gradonačelnik je pritom zahvalio građaninu koji je prijavio slučaj umjesto da o njemu raspravlja na društvenim mrežama, istaknuvši kako je takvim postupanjem omogućena brza reakcija nadležnih službi.

Ujedno je pozvao građane da i ubuduće prijavljuju svako kršenje komunalnih propisa.

„Osobito u blagdansko vrijeme, važno je zajednički očuvati red, mir i dostojanstvo našega Grada“, poručio je Franković.

Slučaj je ponovno otvorio raspravu o granicama uličnog muziciranja, primjeni komunalnih propisa te o ulozi lokalne samouprave u reguliranju javnog prostora tijekom blagdana u Dubrovnik.