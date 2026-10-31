Gradonačelnik Dubrovnika: "Kamioni kokaina i dalje stižu. Zamislite da testiramo sve političare u Hrvatskoj!"

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković na današnjoj je sjednici Gradskog vijeća ponovno otvorio temu konzumacije kokaina, ustvrdivši kako kamioni kokaina i dalje stižu u Dubrovnik i Hrvatsku te predložio uvođenje testiranja na droge za sve domaće političare.

"Kamioni su i dalje tu. Oni uredno stižu i nikada ne kasne. Cijena raste, dijelom zbog inflacije i cijene goriva, a treba uzeti u obzir i činjenicu da je iza nas dobra turistička sezona, zbog čega je potražnja dodatno porasla", izjavio je Franković, piše Index.

Dodao je kako je to stvarnost koja čeka djecu te da će one koji konzumiraju drogu sutra liječiti društvo, zajednica i novac iz gradskog proračuna, naglasivši da problem nije prisutan samo na jugu, nego u cijeloj zemlji.

"Testirajte političare na drogu"

Franković je ustvrdio da se o tom problemu u javnosti šuti zato što se droga uvukla u same državne institucije.

"A zašto o ovome nitko ne govori? Zato što ne postoji institucija u ovoj državi u kojoj, prema mojoj procjeni, nema barem deset posto konzumenata – počevši od sudova, DORH-a pa nadalje, preko politike, Hrvatskog sabora, općinskih vijeća i skupština. Zamislite što bi se dogodilo kad bismo uveli testiranje na droge za sve političare u Hrvatskoj", rekao je Franković.

Prije godinu dana tvrdio da se šmrče na svakom uglu

Ovo nije prvi put da Franković istupa s istim tvrdnjama. Na sjednici Gradskog vijeća u listopadu 2025. podigao je veliku prašinu u javnosti kada je prvi put rekao da se količina kokaina u Dubrovniku mjeri u kamionima, a ne u gramima, te da se šmrče na svakom uglu.

Tada je upozorio i na poraznu količinu amfetamina i ecstasyja koji su dostupni mladima te pozvao Vijeće za prevenciju kriminaliteta na hitnu reakciju na gradskoj i županijskoj razini. Za kokain je pritom rekao da je postao droga onih koji "imaju novca i ne znaju što bi od ludila pa šmrču do besvijesti", poručivši kako se o tome mora otvoreno progovarati jer je problem postao prevelik, piše Index.