Gradonačelnik Bulj: "Jedina istina je da Županija nije otvorila CGO Lećevica i time dovela Cetinski kraj i SDŽ na rub napuljskog scenarija"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj gostujući danas na Hit radiju je poručio kako aktualni problemi s odlagalištem Mojanka nisu posljedica financijskog jamstva Grada Sinja, već dugogodišnjeg neuspjeha Splitsko-dalmatinske županije i župana Blaženka Bobana da dovrše i stave u funkciju Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Lećevica, projekt koji se godinama najavljuje, ali još uvijek nije zaživio.

Kako je istaknuo, u javnosti se namjerno pokušava stvoriti dojam da je upravo financijsko jamstvo Grada Sinja uzrok problema na Mojanci, iako se ono odnosi isključivo na novi dio odlagališta, a ne na postojeći, stari dio koji datira još iz 70-ih godina prošlog stoljeća i nikada nije imao uporabnu dozvolu.

Narod zaslužuju cjelovitu i točnu informaciju, a ne političke spinove kojima se pokušava prikriti činjenica da Splitsko-dalmatinska županija već 21 godinu kasni s realizacijom jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u području gospodarenja otpadom – CGO-a Lećevica. Da je taj projekt završen na vrijeme, Mojanka bi danas bila u fazi sanacije, a Cetinska krajina ne bi se suočavala s problemima koji su posljedica izostanka regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

Posebno je naglasio kako su Splitsko-dalmatinska županija na čelu sa županom Blaženkom Bobanom, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te načelnici svih okolnih jedinica lokalne samouprave tijekom cijelog postupka bili upoznati da se čeka službeno mišljenje Ministarstva o mogućnosti sukcesivnog financijskog jamstva.

Osnivači Čistoće Cetinske krajine nisu pokazali spremnost sudjelovati u financijskom jamstvu, iako su cijelo vrijeme sudjelovali u razgovorima.

Gradonačelnik podsjeća da je Čistoća Cetinske krajine još prošle godine od Fonda zatražila izdavanje financijskog jamstva, što Fond prema zakonu može učiniti, no taj zahtjev nije prihvaćen. Tek nakon što su Fond, Splitsko-dalmatinska županija i ostali načelnici općina Dinko Bošnjak, Silvije Norac Kljajo i Petar Maretić te gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin odbili preuzeti obvezu, Grad Sinj prihvatio je dati jamstvo te od Ministarstva zatražio mišljenje o modelu sukcesivnog izdavanja.

Odgovor Ministarstva stigao je neposredno prije inspekcijskog postupka i potvrdio da je takav model moguć. Gradonačelnik smatra kako se pokušajem prebacivanja odgovornosti na Grad Sinj zapravo prikriva stvarni problem – višedesetljeno kašnjenje izgradnje CGO-a Lećevica, projekta za koji je odgovorna Splitsko-dalmatinska županija predvođena županom Blaženkom Bobanom. Da je Lećevica dovršena u rokovima koji su godinama najavljivani, pitanje Mojanke danas ne bi ni postojalo.

Upozorio je i na ozbiljne posljedice koje zbog nepostojanja CGO-a Lećevica trpi Čistoća Cetinske krajine. Naime, prema Vladinoj Uredbi iz 2025. godine, društvo plaća visoke naknade za odlaganje otpada i odlaganje plastike upravo zato što regionalni centar nije izgrađen. Bulj smatra apsurdnim da građani i komunalno poduzeće plaćaju penale za odlagalište koje nikada nije imalo uporabnu dozvolu, dok se istodobno desetljećima čeka završetak CGO-a Lećevica, za koji je nadležna Splitsko-dalmatinska županija.

“Radnici Čistoće nisu odgovorni za ovu situaciju. Učinit ću sve da zaštitim njihova radna mjesta, ali odgovornost treba tražiti ondje gdje je problem nastao u činjenici da Splitsko-dalmatinska županija i Tomislav Šuta koji je trebao 2018. Otvoriti Lećevicu. Grad Sinj je tada napisao sporazum da nema zatvaranja Mojanke dok se ne otvori Lećevica.

Ponavljam, Ministarstvo je prije nekoliko dana dostavilo pozitivno mišljenje kojim potvrđuje mogućnost izdavanja parcijalnog financijskog jamstva u iznosu od približno 62.000 eura za svake dvije godine. Riječ je o važnom koraku, ali nikako o jedinom uvjetu za nastavak projekta.

Osim financijskog jamstva, potrebno je ishoditi okolišnu dozvolu te ispuniti sve ostale zakonom propisane uvjete. Bez okolišne dozvole projekt se ne može provoditi, bez obzira na pozitivno mišljenje Ministarstva vezano uz model jamstva.

Stoga nije točna tvrdnja da se radi tek o “još jednom papiru”. Da je riječ o običnoj administrativnoj formalnosti, parcijalno jamstvo mogli su izdati i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili Splitsko-dalmatinska županija na čelu sa županom Blaženkom Bobanom. Međutim, to nisu učinili upravo zato što postoje jasno propisane procedure, zakonski uvjeti i odgovornosti koje se moraju poštovati.

Jedina istina je da Županija ne odgovara za ništa, a bit svega je da se ne otvaranjem CGO Lećevića dovelo do toga da je sve nelegalno i da Cetinski kraj i cijelu županiju na rub napuljskog scenarija doveli Blaženko Boban, Tomislav Šuta i svi oni koji danas od toga pilatovski peru ruke."