Gradonačelnik Bulj i njegov zamjenik uoči Nove godine posjetili dežurne službe u Sinju

Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, i njegov zamjenik Denis Bobeta uoči Nove godine posjetili su djelatnike dežurnih službi kako bi im osobno zahvalili na njihovom predanom i požrtvovnom radu i poželjeli sretnu i uspješnu 2025. godinu.

Obilazak je obuhvatio Zavod za hitnu medicinu, Stacionar, Policijsku postaju Sinj, Javno vatrogasnu postrojbu Sinj te Vojarnu 126. brigade Hrvatske vojske.

Tom prilikom, gradonačelnik i njegov zamjenik zahvalili su djelatnicima dežurnih službi koji svakodnevno brinu o sigurnosti, zdravlju i javnom redu građana Sinja i Cetinske krajine, kao i brojnih posjetitelja i gostiju tijekom blagdanskog razdoblja.