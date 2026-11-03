Gradonačelnica Supetra žestoko prozvala državu: "Je li lakše kršiti zakone nego ih poštovati?"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković javno je upozorila na, kako smatra, ozbiljne probleme u funkcioniranju državnih institucija, osvrnuvši se na dvije aktualne situacije koje, iako naizgled nepovezane, otvaraju isto pitanje – zašto država u pojedinim slučajevima ne uspijeva osigurati provedbu vlastitih propisa i odluka. U objavi na društvenim mrežama Marković je povezala nedavno objavljenu listu poreznih dužnika, na kojoj se nalaze i višemilijunski dugovi, sa slučajem privatnog objekta u Supetru u kojem je, prema medijskim navodima, smješteno 35 starijih osoba, unatoč izvršnom rješenju nadležnog ministarstva o zabrani rada pružatelju usluge.

"Kako je moguće da porezni dugovi narastu do milijunskih iznosa?"

Govoreći o poreznim dužnicima, supetarska gradonačelnica upozorila je na slučajeve tvrtki koje završavaju u stečaju, dok osobe povezane s njihovim poslovanjem nastavljaju djelovati preko novih trgovačkih društava. "Kako je moguće da porezni dugovi narastu do milijunskih iznosa? Kako je moguće da se takvi obrasci ponavljaju, da se tvrtke gase, otvaraju nove, a dugovi ostaju nenaplaćeni? Gdje je za to vrijeme Porezna uprava i u kojem trenutku država odlučuje reagirati?", zapitala se Marković.

Istaknula je kako iz vlastitog iskustva na čelu grada zna koliko brzo sustav reagira na kašnjenje u plaćanju javnih davanja. "Ako Grad slučajno zakasni s uplatom porezne obveze, vrlo brzo stiže opomena, a potom prijeti i ovrha. I tako treba biti. Ali ako sustav može reagirati na jednu zakašnjelu uplatu, kako je moguće da istodobno nastaju dugovi od nekoliko milijuna eura? Zašto svi nemaju jednak tretman?", poručila je. Drugi slučaj na koji je upozorila odnosi se na smještaj starijih osoba u privatnoj kući u Supetru. Prema informacijama koje je iznijela gradonačelnica, pozivajući se na medijske navode, u objektu je smješteno 35 starijih osoba, iako je nadležno ministarstvo donijelo izvršno rješenje o zabrani rada pružatelju usluge. Kako navodi, utvrđeni su nedostaci u ispunjavanju propisanih uvjeta, među kojima je i pitanje vatrodojavnog sustava.

Posebno problematičnim smatra objašnjenja nadležnih institucija da nemaju ovlasti zapečatiti objekt niti izmjestiti korisnike ako nije utvrđena neposredna životna ugroženost. "Dakle, država je donijela rješenje o zabrani rada, ali rad se nastavlja, a institucije nam objašnjavaju zašto ne mogu provesti vlastitu odluku", istaknula je Marković.

Pritom je postavila niz pitanja o odgovornosti nadležnih tijela i sigurnosti osoba koje borave u objektu. "Tko je odgovoran za sigurnost tih ljudi? Tko je odgovoran za provedbu rješenja? I kakvog smisla ima zabrana rada ako se nakon nje ništa ne mijenja? I zašto bi se onda svi ostali pridržavali slova zakona?", upitala je.

"Je li u ovoj državi lakše ne poštovati zakone nego ih poštovati?"

Marković smatra da oba slučaja ukazuju na širi problem učinkovitosti državnih institucija i jednakog postupanja prema građanima i pravnim osobama. Naglasila je kako je potrebno utvrditi jesu li prepreka nedovoljno kvalitetni zakoni, nedostatak ovlasti ili neprovođenje postojećih propisa. "Ako zakoni nisu dovoljno dobri, tko je odgovoran za njihovu izmjenu? Ako institucije nemaju potrebne ovlasti, zašto ih nisu dobile? A ako ovlasti postoje, zašto se ne koriste?", navela je. Na kraju svoje objave gradonačelnica Supetra iznijela je oštru kritiku funkcioniranja sustava.

"Došli smo do apsurda u kojem država od građana zahtijeva poštovanje svakog propisa, a istodobno nije u stanju osigurati provedbu vlastitih odluka", poručila je. Zaključila je pitanjem koje, prema njezinu mišljenju, povezuje oba slučaja. "I zato se opravdano postavlja pitanje je li u ovoj državi lakše ne poštovati zakone nego ih poštovati. Očito su neki ozbiljno shvatili onu poznatu 'mogu što hoću', a još je ozbiljnije što institucije na takvo ponašanje nemaju učinkovit odgovor", zaključila je Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.