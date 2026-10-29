Gradonačelnica Supetra najavila važan korak prema novoj školi. Evo što još treba riješiti

Izgradnja nove Osnovne škole Supetar, jednog od najvažnijih projekata za budućnost grada, korak je bliže realizaciji. Splitsko-dalmatinska županija, odnosno njezin Upravni odjel za prosvjetu, objavila je prethodno savjetovanje u postupku javne nabave za izgradnju nove školske zgrade.

Vijest je objavila supetarska gradonačelnica Ivana Marković, istaknuvši kako je riječ o značajnom pomaku nakon višegodišnjih priprema i administrativnih postupaka.

Od izmjena prostornog plana do građevinske dozvole

Projekt nove škole iza sebe ima dug put. Kako je pojasnila Marković, tijekom proteklih godina provedene su izmjene prostornog plana, organiziran arhitektonski natječaj, izrađena projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola.

Objavom prethodnog savjetovanja u postupku javne nabave projekt sada ulazi u novu fazu, koja bi trebala otvoriti put prema početku građevinskih radova.

Ipak, prije početka izgradnje potrebno je riješiti još nekoliko administrativnih i imovinskopravnih pitanja.

Prema riječima gradonačelnice, Splitsko-dalmatinska županija zatražila je od Grada Supetra promjenu investitora navedenog u građevinskoj dozvoli, kako bi umjesto Grada nositelj investicije postala Županija.

Istodobno je otvoreno i pitanje prijenosa vlasništva nad zemljištem na kojem je planirana izgradnja škole, također s Grada Supetra na Splitsko-dalmatinsku županiju.

Marković poručuje kako je gradska uprava spremna provesti sve potrebne postupke kako bi se preostala pitanja što prije riješila i omogućio početak radova.

Nova škola trebala bi omogućiti jednosmjensku nastavu

Potreba za novom školskom zgradom posebno je izražena zbog povećanja broja djece u Supetru.

Gradonačelnica naglašava kako je cilj osigurati kvalitetnije uvjete obrazovanja, organizaciju nastave u jednoj smjeni te mogućnost produženog boravka.

Nova škola tako ne predstavlja samo ulaganje u obrazovnu infrastrukturu, nego i projekt koji bi trebao značajno unaprijediti svakodnevicu učenika i njihovih roditelja.

Objava prethodnog savjetovanja važan je korak prema realizaciji projekta, ali sama po sebi još ne znači da je izvođač radova odabran niti da je poznat datum početka gradnje.

Sljedeći koraci uključuju dovršetak potrebnih administrativnih postupaka i provedbu javne nabave.

Gradonačelnica Ivana Marković izrazila je očekivanje da će projekt, nakon višegodišnjih priprema, napokon prijeći iz administrativne u građevinsku fazu.