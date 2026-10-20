Gradonačelnica Supetra: "Kako su ovakvi likovi nekome postali heroji?"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković objavila je da je uklonjen uvredljivi grafit koji se pojavio na jednom od zidova u gradu. Pritom je jasno poručila da gradska vlast neće tolerirati nasilje, prijetnje i nezakonito ponašanje.

"Uvredljivi grafit koji je osvanuo na zidu u Supetru uklonili smo. Ne podržavamo niti toleriramo nasilje, prijetnje i postupanje protivno zakonu. Kao gradska uprava nastavit ćemo postupati odgovorno, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama", poručila je Marković.

"Vaš je posao biti svjetlo u mraku koji obuzima društvo"

U nastavku objave supetarska gradonačelnica posebno se osvrnula na položaj novinara u hrvatskom društvu, izražavajući im javnu podršku. "Istodobno, javno izražavam potporu svim novinarima koji svoj posao rade stručno i profesionalno. Vaš je posao biti svjetlo u mraku koji obuzima društvo, od korupcije i kriminala, preko zakopavanja opasnog otpada, do fašizacije društva", napisala je. Marković se potom dotaknula političkih reakcija na događaje povezane s navijačima u Splitu, posebno kritizirajući postupke pojedinih predstavnika vladajuće većine. "Dok se potpredsjednik Hrvatskog sabora, predstavnik vlasti, pridružuje općoj hajci na novinare, istodobno braneći 23 huligana koji su dosad prijavljeni za ukupno 212 kaznenih djela i 426 prekršaja, ministar unutarnjih poslova proziva Penavu zbog političkog parazitiranja na radu policije", navela je Marković.

Posebno je istaknula odnose među koalicijskim partnerima, smatrajući da njihove javne međusobne kritike dovoljno govore o stanju unutar vladajuće većine. "Još jedan član vladajuće većine drugog. I to potpredsjednik Vlade. Mislim da to sve govori uopće o odnosu koalicijskih partnera", poručila je. Gradonačelnica Supetra osvrnula se i na učinkovitost pravosudnog sustava, izdvojivši podatke o ranijim kaznenim prijavama. "Kad je riječ o sudskim odlukama, od 94 kaznena djela obuhvaćena ranijim prijavama, samo je pet rezultiralo osuđujućom presudom. Sve što trebate znati o hrvatskom pravosuđu stane u nekoliko ovih brojki", ustvrdila je Marković.

"Kako su ovakvi likovi nekome postali heroji?"

Svoju objavu zaključila je pitanjem koje je ujedno i njezina najoštrija poruka o aktualnim društvenim i političkim događajima. "A sve što trebate znati o hrvatskoj vlasti dvostrukih konotacija i društvu u kojem živimo stane u jedno pitanje: kako su ovakvi likovi nekome postali heroji?", zaključila je supetarska gradonačelnica Ivana Marković.