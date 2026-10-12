Gradnja u Hrvatskoj sve skuplja: Cijene građevnog materijala otišle u nebo, evo koliko je poskupio u pet godina

Gradnja i obnova nekretnina u Hrvatskoj suočavaju se s nastavkom rasta cijena građevnog materijala. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), proizvođačke cijene građevnog materijala u rujnu 2026. bile su 4,3 posto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Rast cijena nastavljen je i na mjesečnoj razini. U odnosu na kolovoz ove godine, proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu porasle su za 0,3 posto.

Iako mjesečni rast na prvi pogled ne izgleda velik, podaci pokazuju koliko je građevni materijal poskupio tijekom posljednjih nekoliko godina.

U odnosu na 2021. cijene više za trećinu

Posebno se ističe podatak da su proizvođačke cijene građevnog materijala u rujnu 2026. bile čak 33,5 posto više od prosjeka 2021. godine.

Drugim riječima, građevni materijal koji je prema proizvođačkim cijenama 2021. u prosjeku vrijedio 100 eura, u rujnu ove godine odgovarao bi vrijednosti od 133,50 eura.

Podaci DZS-a pokazuju i da su cijene tijekom 2026. nastavile rasti. Indeks proizvođačkih cijena građevnog materijala povećao se sa 128,3 u siječnju na 133,5 u rujnu, pri čemu je prosjek 2021. postavljen na 100.

Što to znači za građane koji planiraju gradnju?

Rast proizvođačkih cijena građevnog materijala važan je pokazatelj za građevinski sektor, ali i za građane koji planiraju izgradnju ili obnovu kuće i stana.

Skuplji materijal može utjecati na ukupne troškove građevinskih projekata, no važno je naglasiti da objavljeni podaci ne predstavljaju rast ukupnih cijena gradnje.

Naime, indeks DZS-a obuhvaća proizvođačke cijene građevnog materijala proizvedenog i prodanog na hrvatskom tržištu, ali ne uključuje cijene rada, građevinske mehanizacije, opreme i ostale troškove izvođenja radova.

Stoga se rast cijena materijala od 33,5 posto ne može automatski poistovjetiti s jednakim povećanjem ukupnih troškova gradnje.

Rast cijena nastavlja se i u 2026. godini

Prema službenim statističkim podacima, cijene građevnog materijala u rujnu su dosegnule najvišu razinu zabilježenu tijekom prvih devet mjeseci 2026. godine.

Najnovije brojke tako potvrđuju nastavak poskupljenja građevnog materijala na domaćem tržištu, što je važna informacija za sve koji planiraju građevinske radove.

Izvor: Državni zavod za statistiku, Indeks cijena građevnog materijala pri proizvođačima u rujnu 2026., priopćenje od 9. listopada 2026.