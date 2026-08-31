Građevinari imaju pune ruke posla: Radovi snažno porasli, ali jedan podatak zabrinjava

Građevinski sektor u Hrvatskoj nastavio je rasti i u drugom tromjesečju 2026. godine, no vrijednost novih narudžbi u tom je razdoblju bila manja nego godinu ranije.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, vrijednost novih narudžbi u građevinarstvu u drugom tromjesečju 2026. bila je 4,3 posto manja nego u istom razdoblju prošle godine.

Ipak, kada se promatra prvih šest mjeseci godine, slika je nešto bolja. Vrijednost novih narudžbi od siječnja do lipnja bila je 4 posto veća nego u istom razdoblju 2025. godine.

Istodobno, građevinske tvrtke bilježe snažan rast vrijednosti izvedenih radova. Vrijednost radova izvedenih vlastitim radnicima u drugom tromjesečju povećana je za 13,5 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

U prvih šest mjeseci 2026. vrijednost izvršenih radova bila je 12,8 posto veća nego u istom razdoblju prošle godine.

Podaci se odnose na poslovne subjekte u građevinarstvu koji imaju 20 i više zaposlenih.