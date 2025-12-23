Građanska inicijativa "Stanari zajedno" darovala djecu i majke "Sigurne kuće" iz Splita

Djeca, koja se zajedno sa svojim majkama nalaze u splitskoj "Sigurnoj kući", ovoga će Božića, usprkos svim životnim nedaćama, na svojim licima imati osmjehe i pune ruke poklona.

Njih su odlučili darivati članovi Građanske inicijative "Stanari zajedno" koji su djeci i njihovim majkama odnijeli poklone kako bi im razveselili nadolazeće blagdane. Pokloni su predani u Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije s obzirom da se splitska Sigurna kuća nalazi na tajnom mjestu.

Pomagati najugroženijima u zajednici i humanitarno djelovati u njoj moto je članova inicijative koji djecu žrtve obiteljskog nasilja i njihove majke neće zaboraviti ni za Uskrs. "Tako je potrebno malo da se napravi puno i razgali nečije srce", poručuju iz GI Stanari zajedno.