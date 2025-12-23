Close Menu

Građanska inicijativa "Stanari zajedno" darovala djecu i majke "Sigurne kuće" iz Splita

"Tako je potrebno malo da se napravi puno i razgali nečije srce"

Djeca, koja se zajedno sa svojim majkama nalaze u splitskoj "Sigurnoj kući", ovoga će Božića, usprkos svim životnim nedaćama, na svojim licima imati osmjehe i pune ruke poklona.

1000184239 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Njih su odlučili darivati članovi Građanske inicijative "Stanari zajedno" koji su djeci i njihovim majkama odnijeli poklone kako bi im razveselili nadolazeće blagdane. Pokloni su predani u Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije s obzirom da se splitska Sigurna kuća nalazi na tajnom mjestu.

Pomagati najugroženijima u zajednici i humanitarno djelovati u njoj moto je članova inicijative koji djecu žrtve obiteljskog nasilja i njihove majke neće zaboraviti ni za Uskrs. "Tako je potrebno malo da se napravi puno i razgali nečije srce", poručuju iz GI Stanari zajedno.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
7
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0