Građanska inicijativa "Stanari zajedno" dala snažnu podršku dubrovačkom gradonačelniku Mati Frankoviću i eurozastupniku Gordanu Bosancu

Građanska inicijativa Stanari zajedno objavila je poruku snažne podrške dubrovačkom gradonačelniku Matu Frankoviću i eurozastupniku Gordanu Bosancu zbog njihovih stajališta o rentijerstvu i kratkoročnom turističkom najmu u stambenim zgradama.

Status Mate Frankovića vam u ovom trenutku prenosimo u cijelosti i autentičnosti:

"Želim zahvaliti eurozastupniku Bosancu na čestitki koju je uputio putem emisije N1 televizije vezano uz izmjene i dopune GUP-a i PPU-a Grada Dubrovnika.

S većinom njegovih stajališta o rentijerstvu apsolutno se slažem.

Ono što posebno želim istaknuti jest da postoje tri vrste rentijera:

1. Mali obiteljski iznajmljivači

To su ljudi koji iznajmljuju dio svoje obiteljske kuće ili su sami izgradili kuću za najam. Njih apsolutno podržavam.

2. Vlasnici apartmana u objektima predviđenima za tu namjenu

To su osobe koje su kupile apartmane u zgradama koje su, sukladno prostornim planovima gradova i općina, definirane kao poslovni objekti ili objekti mješovite namjene. U njihovim kupoprodajnim ugovorima jasno stoji da su kupili apartman, odnosno poslovni prostor. I njih apsolutno podržavam.

3. Vlasnici koji stanove u stambenim zgradama pretvaraju u kratkoročni turistički najam

Riječ je o onima koji su pokupovali brojne stanove u stambenim zgradama te ih, koristeći drugi zakonski okvir, iznajmljuju kao smještaj za kratkoročni najam. Na taj način zaobilaze prostorno-planske akte jedinica lokalne samouprave. Građevinske i uporabne dozvole postaju nebitne, a stanovi drugim zakonskim aktom praktično postaju apartmani, iako to u stvarnosti nisu.

Takvi objekti ozbiljno ugrožavaju demografsku sliku naših gradova, potiču rast cijena stanovanja i istiskuju mlade ljude iz urbanih sredina. Upravo je to ono što zakonski treba onemogućiti. Ne može Zakon o pružanju usluga u ugostiteljstvu biti iznad prostornog plana, građevinske dozvole ili uporabne dozvole.

Na kraju želim jasno poručiti da apsolutno podržavam male obiteljske iznajmljivače iz prve i druge kategorije. Oni iz treće kategorije nisu mali obiteljski iznajmljivači, nego nešto potpuno suprotno.

Također, svatko tko se poziva na pravo vlasništva i tvrdi da sa svojom nekretninom može raditi što god želi – nije u pravu. Vlasnik može koristiti objekt u skladu s njegovom namjenom. Ako ste kupili stan, kupili ste prostor namijenjen stanovanju, a ne gospodarskoj djelatnosti. Za gospodarsku djelatnost predviđeni su apartmani i poslovni prostori.

Ako netko želi stan prenamijeniti u apartman, tada treba provesti propisanu proceduru: izmijeniti građevinsku dozvolu, ishodovati odgovarajuću uporabnu dozvolu i dobiti sve potrebne suglasnosti za novu namjenu objekta. Tada posluje pod istim pravilima kao i svi ostali.

Sve je vrlo jednostavno – potrebno je samo imati hrabrosti donijeti odluku i stvari postaviti na svoje mjesto.

Već sada najavljujem da ću u Hrvatskom saboru, putem svojih amandmana, predložiti zakonska rješenja kojima bi se onemogućio kratkoročni turistički najam u stambenim zgradama sve dok vlasnici ne provedu postupke izmjene građevinske i uporabne dozvole te ne usklade namjenu objekta s djelatnošću koju obavljaju.

Moramo znati kada je vrijeme reći: DOSTA.

Vrijeme je da svi posluju po jednakim pravilima", napisao je Franković.