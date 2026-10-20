Građanima upućeno važno upozorenje: Više od milijun paketića past će s neba, ne dirajte ih

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva najavilo je početak jesenske akcije oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske koja kreće 21. listopada 2026. godine s aerodroma Vinkovci-Sopot.

Akcija će se provoditi u fazama, a mamci će se najprije polagati u sjevernom dijelu zemlje, nakon čega se distribucija seli prema jugu. Predviđeni raspored po lokacijama i datumima polijetanja obuhvaća aerodrom Vinkovci (od 21. do 24. listopada), Varaždin (od 24. do 26. listopada), Krk (od 26. do 29. listopada) te Brač (od 29. do 31. listopada 2026.).

Kontinuirano suzbijanje bjesnoće i važnost cijepljenja

Oralna vakcinacija lisica provodi se sustavno još od 2011. godine dva puta godišnje – u jesen (kako bi se lisice imunizirale prije sezone parenja) i u proljeće (radi cijepljenja pomlatka). Zahvaljujući ovim mjerama, Hrvatska je 2021. godine od Europske komisije dobila status zemlje slobodne od bjesnoće, s obzirom na to da posljednji slučaj bolesti datira iz 2014. godine. Program sufinancira Europska komisija do 2027. godine.

Za provođenje akcije koriste se zrakoplovi opremljeni specijalnim GPS uređajima i softverom, čime se osigurava precizno polaganje 25 mamaka po kvadratnom kilometru. Tijekom 2026. godine oralna vakcinacija lisica provodi se na cijelom području Republike Hrvatske, izuzev jadranskih otoka te će tijekom svake kampanje biti položeno 1.332.925 vakcinalnih mamaka, odnosno 2.665.850 godišnje.

Vakcinalni mamci sastoje se od smjese tamnosmeđe boje prilagođene privlačenju divljih životinja, a u središtu se nalazi plastično-aluminijska kapsula s cjepivom (Rabadrop, soj SAD Clone). Mamci sadrže i antibiotik tetraciklin koji služi kao marker u zubima životinja za provjeru imunizacije.

Iz Ministarstva podsjećaju na važne mjere opreza za građane i lovačka društva koja sudjeluju u praćenju terena:

Ne dirajte mamke pronađene u prirodi.

Ako se mamak nađe u dvorištu ili na javnoj površini, može se rukavicama premjestiti u obližnji grm.

Ako je omot oštećen i tekućina vidljiva, mamak se u rukavicama može staviti u vrećicu i odnijeti veterinaru.

Mamci nisu opasni za kućne ljubimce, ali im služe kao hrana, a ne kao cjepivo protiv bjesnoće.

U slučaju dodira sadržaja cjepiva s kožom potrebno je temeljito oprati ruke sapunom i vodom, odnosno obratiti se liječniku ako tekućina dospije na sluznicu.

U slučaju ugriza ili ogrebotine bilo koje divlje ili domaće životinje, nužno je odmah oprati ranu vodom i sapunom te se žurno javiti liječniku ili najbližoj antirabičnoj jedinici.