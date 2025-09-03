Građani zabrinuti zbog sječe stabala, ‘Parkovi i nasadi’ poručuju – sigurnost je na prvom mjestu

Posljedice jakog nevremena koje je početkom srpnja zadesilo Split su još uvijek vidljive. Kako nam javljaju zabrinuti čitatelji, uklanjaju se oštećena stabla u Vukovarskoj ulici, a pojedinci insinuiraju kako stabla nije bilo potrebno uklanjati.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Za komentar o cijeloj situaciju upitali smo direktora tvrtke "Parkovi i nasadi" Sinišu Gašparevića koji nam je pojasnio kako su stabla, zaista, oštećena u spomenutom nevremenu.

"Radi sigurnosti naših građana bili smo primorani ukloniti oštećena stabla u Vukovarskoj. Imamo još na stotine stabala koja moramo ukloniti. Znam kako su građani zabrinuti kad se uklanjaju stabla, što je jako pohvalno, i moram napomenuti kako mi osim što uklanjamo stabla, ista i sadimo. Danas smo posadili oko dvadesetak stabala, i to većinu na Mejašima pored osnovne škole", kazao nam je Gašparević.