Građani upozoravaju na opasnost u centru Splita, evo što nam kažu iz Grada

Kao što smo jučer pisali, Splićani već duže vrijeme upozoravaju na ozbiljan problem u centru grada gdje, kažu, pješačka zona nije adekvatno označena zbog čega gotovo svakodnevno automobili stranih vozača zalutaju među pješake.

"Nije mali broj onih koji završe u Tončićevoj ispred Kazališta lutaka pa pokušavaju izaći prema Marmontovoj. To se događa stalno, a nitko ništa ne poduzima", žale nam se stanari i djelatnici ove zone.

"Potrebne su vidljivije oznake na kolniku i višejezične table na stupovima. Postojeća signalizacija je gotovo neprimjetna. Ako se ovako nastavi, pitanje je trenutka kada će netko od pješaka nastradati", upozoravaju ogorčeni Splićani i traže hitnu reakciju nadležnih službi: Grada Splita, komunalnih redara, Hrvatskih cesta i Split Parkinga.

Poslali smo upit Gradu Splitu, a odgovorili su nam iz nadležnog UO za komunalne poslove:

"Prometna signalizacija, počevši od ulaza u Livanjsku ulicu iz smjera Domovinskog rata, pa u ulicu namijenjenu pješacima (Nodilova, Teutina, Porinova, Marmontova, Obala HNK…) postavljena je sukladno prometnim propisima te jasno označava zone zabranjenog ili ograničenog prometa.

Prometna signalizacija (prometni znakovi) ista je u svim zemljama stoga smatramo da nije potrebno dodatno postavljati dodatne višejezične ploče.

Ovaj Upravni odjel je dao nalog za ponovnim popravljanjem postojećih hidrauličnih stupića, a koje nažalost nesavjesni građani kontinuirano oštećuju ili uništavaju.

Osim toga planira se implementacija tehničkog rješenja postavljanja video nadzora kojim bi se pojačala efikasnost sankcioniranja ovakvih prekršitelja. U tijeku je priprema dokumentacije koja će rezultirati najprije izradom takvog projekta na osnovu kojeg bi se išlo i u samu realizaciju. U ovom trenutku nezahvalno je prognozirati dinamiku i rok provedbe navedenog projekta", poručuju.