Građani uhvatili muškarca tijekom krađe novca iz BMW-a: Nisu mu dopustili da ode do dolaska policije

Zahvaljujući brzoj reakciji građana, policija je privela 56-godišnjeg muškarca osumnjičenog za krađu novca iz parkiranog automobila. Građani su ga uočili tijekom krađe i uspjeli zadržati do dolaska policijskih službenika.

Događaj se zbio u petak, 30. listopada, oko 17.45 sati u Ulici Sveti Duh na zagrebačkom Črnomercu.

Prema policijskim informacijama, muškarac je iz otključanog osobnog automobila marke BMW, kutinskih registarskih oznaka, u vlasništvu 57-godišnjaka, otuđio novac.

Međutim, njegove postupke primijetili su građani koji su odmah reagirali te ga uspjeli zadržati do dolaska policije.

Policijski službenici priveli su muškarca u službene prostorije, gdje je utvrđeno da je riječ o 56-godišnjaku.

Nad osumnjičenim se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Iznos ukradenog novca zasad nije objavljen.