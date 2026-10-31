Građani uhvatili muškarca tijekom krađe novca iz BMW-a: Nisu mu dopustili da ode do dolaska policije

Zahvaljujući brzoj reakciji građana, policija je privela 56-godišnjeg muškarca osumnjičenog za krađu novca iz parkiranog automobila. Građani su ga uočili tijekom krađe i uspjeli zadržati do dolaska policijskih službenika.
Događaj se zbio u petak, 30. listopada, oko 17.45 sati u Ulici Sveti Duh na zagrebačkom Črnomercu.
Prema policijskim informacijama, muškarac je iz otključanog osobnog automobila marke BMW, kutinskih registarskih oznaka, u vlasništvu 57-godišnjaka, otuđio novac.
Međutim, njegove postupke primijetili su građani koji su odmah reagirali te ga uspjeli zadržati do dolaska policije.
Policijski službenici priveli su muškarca u službene prostorije, gdje je utvrđeno da je riječ o 56-godišnjaku.
Nad osumnjičenim se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
Iznos ukradenog novca zasad nije objavljen.