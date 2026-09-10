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Građani u strahu što će se odlagati na Perunu. Šuta stigao pa poručio: "Neće biti nikakvog spornog odlaganja"

[VIDEO] Splitski gradonačelnik jučer je obišao prostor bivšeg kamenoloma zajedno s kandidatima HDZ-a za nadolazeće izbore u Žrnovnici
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Bivši kamenolom Perun posljednjih je tjedana postao jedna od glavnih tema u Žrnovnici nakon što se otvorilo pitanje što će se na tom prostoru događati tijekom najavljene sanacije te može li na lokaciju stići višak iskopa s velikih cestovnih projekata.

Dodatnu zabrinutost kod dijela stanovnika izazvala su pitanja o tome kakav bi se materijal dovozio, u kojim količinama i pod kojim uvjetima, kao i mogući utjecaj zahvata na okoliš i obližnju rijeku Žrnovnicu.

U cijelu priču sada se izravno uključio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Šuta jučer izišao na teren

Šuta je jučer, 9. rujna, obišao prostor kamenoloma Perun zajedno s predstavnicima HDZ-ove liste za Žrnovnicu na nadolazećim kotarskim i mjesnim izborima.

S lokacije je poslao poruku stanovnicima da, prema njegovim riječima, neće biti nikakvog spornog odlaganja na Perunu.

– Sanacija ne znači nekontrolirano ni nezakonito odlaganje otpada – poručio je gradonačelnik.

Naglasio je da se radi o sanaciji prostora koja je zakonska obveza, a ne o tome da bi se bivši kamenolom trebao pretvoriti u odlagalište.

„Prostor treba staviti u funkciju lokalne zajednice“

Šuta je pritom govorio i o onome što bi s Perunom trebalo biti nakon završetka sanacije.

Prema njegovim riječima, cilj bi trebao biti da se danas degradirani prostor u budućnosti stavi u funkciju lokalne zajednice i društvenih sadržaja.

Takav smjer nije nov u prostorno-planskim dokumentima. Grad Split i ranije je naveo da se kamenolomi Perun i Srinjine zatvaraju, nakon čega slijede sanacija i prenamjena prostora.

I prostorno-planska dokumentacija susjedne Podstrane za područje Peruna govori o potrebi sanacije oštećenog prirodnog krajobraza, njegovu dovođenju u približno prirodno stanje te mogućnosti budućih poslovnih, sportsko-rekreacijskih i izletničko-turističkih sadržaja.

Perun postao i jedno od izbornih pitanja u Žrnovnici

Tema Peruna posljednjih je tjedana izišla iz okvira isključivo prostornog i ekološkog pitanja te je, manje od tri tjedna prije izbora za mjesne odbore i gradske kotare, postala i jedna od važnijih lokalnih političkih tema u Žrnovnici.

Upravo zato jučerašnji dolazak gradonačelnika na teren i poruka da neće biti nekontroliranog ni nezakonitog odlaganja otpada predstavlja dosad jedno od najizravnijih očitovanja gradske vlasti o budućnosti tog prostora.

Ostaje, međutim, pitanje detalja same sanacije – na koji će se način provoditi, koji će se materijal koristiti, u kojim količinama te kako će se osigurati zaštita okoliša.

Upravo su to pitanja koja će, sudeći prema dosadašnjim reakcijama stanovnika, biti ključna kada konkretni radovi na Perunu krenu.

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