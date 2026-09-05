Građani se bune protiv nastupa mladog pjevača u Vinkovcima, iz Grada stigao jasan odgovor

Nastup Jakova Jozinovića na ovogodišnjim Vinkovačkim jesenima izazvao je pritužbe dijela javnosti, a o svemu se sada oglasio i gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.

Romić je na Facebooku potvrdio da su posljednjih dana zaprimili određene pritužbe zbog odluke da mladi Vinkovčanin nastupi na 61. izdanju tradicionalne manifestacije, no jasno je dao do znanja da se program zbog toga neće mijenjati, piše Dnevnik.hr.

"Poštujemo svačije mišljenje, ali isto tako moramo reći kako je Jakov velika želja naših sugrađana. Brojne Vinkovčanke i Vinkovčani često su nas pitali kada će napokon nastupiti u svom gradu", poručio je gradonačelnik.

Dodao je kako će tu želju građanima i ispuniti.

"Dijete ovoga grada nastupit će na Vinkovačkim jesenima, u svojim Vinkovcima", napisao je Romić te naglasio kako im nije namjera nikoga povrijediti niti zanemariti nečije osjećaje.

"Vjerujemo da Jakov i njegova glazba nose jednu pozitivnu priču i okupljaju ljude, a upravo s tim ciljem i radimo našu najveću manifestaciju", dodao je te zaključio kako Vinkovačke jeseni pripadaju svim građanima Vinkovaca, kao i Slavonkama i Slavoncima za koje vjeruje da će u velikom broju uživati na koncertu.

Gradonačelnik u svojoj objavi nije precizirao što se točno zamjera Jozinoviću, no mogući povod za dio pritužbi mogao bi biti njegov ovogodišnji nastup u Novom Sadu. U ožujku su se zbog njegove odluke da održi koncert u dvorani SPENS pobunili pojedinci i dio braniteljske javnosti. Kritike su bile povezane s tvrdnjama bivših hrvatskih zarobljenika da su nakon pada Vukovara 1991. bili odvođeni i zadržavani u prostorima SPENS-a prije premještanja u logore u Srbiji. Jozinović zbog tih reakcija nije odustao od koncerta.

Vinkovačka senzacija će na Vinkovačkim jesenima nastupiti u petak, 11. rujna, od 22 sata na glavnoj pozornici, a upravo njegov koncert otvara ovogodišnji glazbeni program manifestacije.

Ovogodišnje, 61. Vinkovačke jeseni održavaju se od 11. do 20. rujna, a uz Jozinovića na programu su, među ostalima, Jelena Rozga, Vojko V i Peki, Slavonske lole, Mate Bulić i Tony Cetinski.