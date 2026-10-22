Građani ponovno odlučivali kako će se trošiti gradski novac: Na Čiovu odabrano čak 13 projekata, evo što će se sve urediti!

Nakon što su stanovnici trogirske Travarice u utorak navečer odlučivali o komunalnim ulaganjima u svojem kvartu, slična javna tribina održana je u srijedu, 21. listopada, i na Čiovu. U sklopu gradskog projekta „I tebe se pita!“, mještani su odabrali čak 13 manjih komunalnih projekata kojima bi se tijekom 2027. godine trebale urediti javne površine, ozeleniti pojedine lokacije, poboljšati prometna sigurnost i dodatno opremiti plaže.

Riječ je o nastavku trogirskog modela participativnog budžetiranja, u kojem građani ne ostaju samo na predlaganju projekata, nego imaju mogućnost izravno sudjelovati u odlučivanju o tome na što će se potrošiti dio gradskog novca.

Više zelenila, novih klupa i uređenijih plaža

Trogirski gradonačelnik Ante Bilić izrazio je zadovoljstvo održanom tribinom i odlukama stanovnika Čiova.

„Dobru tribinu imali smo i na Čiovu gdje su se mještani odlučili za više manjih projekata s kojima će javne površine i plaže biti opremljenije i zelenije“, poručio je.

Posebno se ističu ulaganja u uređenje plaže Miševac, ozelenjivanje prostora oko Trga sv. Jakova te sadnju stabala i oleandara. Dio novca namijenjen je prometnoj sigurnosti, javnoj rasvjeti i manjim infrastrukturnim zahvatima.

Ovo je svih 13 projekata koje su odabrali mještani Čiova

Prema objavljenom popisu, za 2027. godinu odabrani su sljedeći projekti:

3.000 eura – asfaltiranje prostora oko autobusne stanice u Miševcu. 3.000 eura – izrada projekta nastavka uređenja igrališta u Ulici sv. Ane. 1.200 eura – postavljanje dodatnih klupa na Trgu sv. Jakova. 200 eura – izmještanje prometnog znaka koji se nalazi na pješačkoj površini kod ulaza u zgrade branitelja. 2.000 eura – postavljanje rasvjete na skalinama prema plaži Šaldun Centar. 4.000 eura – betoniranje ulaza na šetnicu ispod Gradine. 2.000 eura – izrada prometnog elaborata za ulicu Put Balana. 5.000 eura – hortikulturno uređenje Trga sv. Jakova. 1.800 eura – postavljanje dodatnih klupa na plaži Miševac. 3.000 eura – postavljanje uspornika prometa u ulici Trg sv. Jakova. 5.000 eura – sadnja drvoreda oleandara na istočnoj strani plaže Miševac. 5.000 eura – sadnja stabala na šetnici ispod Gradine. 5.000 eura – postavljanje dodatnih klupa i koševa za otpad na plaži Miševac.

Zbroj objavljenih procjena iznosi 40.200 eura, dok je ranije za Mjesni odbor Čiovo bilo predviđeno 40.000 eura. Razliku od 200 eura potrebno je dodatno razjasniti.

Na Travarici pet projekata, na Čiovu čak 13

Podsjetimo, Dalmacija Danas jučer je izvijestila o velikom odazivu građana na prvoj ovogodišnjoj tribini na Travarici, gdje se okupilo više od 80 stanovnika i odabralo pet projekata za 2027. godinu.

Trogir projekt „I tebe se pita!“ provodi još od 2018. godine, a ove je godine za ulaganja koja predlažu i biraju građani predviđeno ukupno 285.000 eura. Za deveto izdanje projekta pristiglo je 237 prijedloga, raspoređenih na područja devet mjesnih odbora.

Premda se radi o razmjerno malim komunalnim ulaganjima, njihova je posebnost u tome što stanovnici sami određuju prioritete. Nekome je najvažnije urediti autobusnu stanicu, drugome osvijetliti pristup plaži, a trećima osigurati više zelenila i mjesta za odmor.

U četvrtak odlučuju stanovnici Plana i Grada

Nakon Travarice i Čiova, javne tribine nastavljaju se u četvrtak, 22. listopada, kada će priliku za sudjelovanje dobiti stanovnici Plana i gradske jezgre Trogira.

Tribina u Planu održat će se u 17 sati u dječjem vrtiću, dok je za Mjesni odbor Grad susret zakazan u 19 sati u gradskoj vijećnici.

U petak, 23. listopada, na redu su Arbanija, Mastrinka i Žedno, a u subotu Drvenik Veliki i Drvenik Mali.