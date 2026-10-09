Građani ostali bez više od 15.000 eura! Širi se nova prijevara putem SMS poruka, policija izdala upozorenje

U samo dva dana policiji je prijavljeno šest slučajeva računalnih prijevara u kojima su građani izgubili ukupno 15.399,58 eura. U pet slučajeva prevaranti su se lažno predstavljali kao banka i slali SMS poruke o navodnom isteku pristupa mobilnom bankarstvu OTPgo. U šestom slučaju žena je pokušala prodati dječji krevet za 40 eura, a ostala je bez čak 4.000 eura.

Policija upozorava građane na novi val internetskih prijevara u kojima kriminalci koriste lažne bankovne obavijesti i poveznice kako bi došli do pristupa tuđim računima.

U protekla dva dana zaprimljeno je šest prijava, a ukupna šteta iznosi 15.399,58 eura.

Posebno zabrinjava činjenica da je pet prijevara izvedeno na gotovo jednak način, putem SMS poruka koje su izgledale kao službene obavijesti banke.

Stizale im poruke o isteku mobilnog bankarstva

Prevaranti su građanima slali SMS poruke u kojima su tvrdili da im istječe pristup aplikaciji OTPgo ili da moraju ažurirati mobilno bankarstvo.

U porukama su se nalazile poveznice koje su vodile na internetske stranice vizualno vrlo slične službenim stranicama banke.

Građani su, vjerujući da je riječ o stvarnim bankovnim obavijestima, otvarali poveznice i slijedili upute.

Nakon toga uslijedili su neovlašteni prijenosi novca s njihovih računa.

U pet prijavljenih slučajeva ukradeni su sljedeći iznosi:

475 eura

1.789 eura

4.000 eura

1.835,58 eura

3.300 eura

Ukupna šteta samo u tim slučajevima iznosi 11.399,58 eura.

Prodavala dječji krevet za 40 eura, ostala bez 4.000 eura

Posebno se izdvaja slučaj žene koja je putem internetskog oglasnika pokušala prodati dječji krevet.

Oglasila ga je za 40 eura, nakon čega joj se javila osoba koja se predstavila kao zainteresirani kupac.

Navodni kupac poslao joj je poveznicu putem koje je trebala odabrati svoju banku i potvrditi radnju bankovnim tokenom.

Žena je postupila prema uputama, no ubrzo je uslijedio neugodan šok.

Kada je otvorila službenu aplikaciju mobilnog bankarstva, utvrdila je da je s njezina računa preneseno čak 4.000 eura.

Umjesto da zaradi 40 eura prodajom dječjeg kreveta, ostala je bez iznosa stotinu puta većeg od oglašene cijene.

Policija upozorava: Lažne stranice mogu izgledati gotovo identično pravima

Iz policije naglašavaju da poruke o isteku bankovne aplikacije ili gubitku pristupa računu mogu biti pokušaj krađe osobnih i bankovnih podataka.

Prevaranti izrađuju internetske stranice koje izgledaju gotovo jednako kao službene stranice banaka, no njihova je stvarna svrha prikupljanje povjerljivih podataka.

Nakon što žrtva unese podatke ili potvrdi određenu radnju, prevaranti ih mogu zloupotrijebiti za pristup računu i prijenos novca.

„Nije riječ o stvarnom ažuriranju bankovne aplikacije”, upozoravaju iz policije.

Kako se zaštititi od prijevara?

Policija građanima savjetuje nekoliko važnih mjera opreza:

Ne otvarajte poveznice za mobilno bankarstvo koje primite SMS porukom.

Bankovnim računima pristupajte isključivo putem službene aplikacije.

Ažuriranja aplikacija obavljajte samo putem službenih trgovina aplikacija.

Ako primite sumnjivu poruku, njezinu vjerodostojnost provjerite izravnim kontaktiranjem banke.

Ne koristite telefonske brojeve ni poveznice navedene u sumnjivim porukama.

Nikada ne potvrđujte bankovnim tokenom radnju koju niste sami pokrenuli i čiju svrhu ne razumijete.

Što učiniti ako ste već otvorili poveznicu?

Ako ste na sumnjivoj stranici već unijeli bankovne podatke ili potvrdili nepoznatu transakciju, važno je reagirati odmah.

Policija savjetuje da bez odgađanja kontaktirate svoju banku kako bi se zaštitio račun, po potrebi blokirao pristup i provjerile izvršene transakcije.

Također je važno sačuvati SMS poruke, snimke zaslona i podatke o transakcijama te cijeli slučaj prijaviti policiji.