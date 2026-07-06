Građani, oprez! Turistima usred Splita nestaju novčanici

Splitska policija zaustavila je seriju krađa novčanika u samom centru grada. Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjim stranim državljaninom za kojeg se sumnja da je počinio četiri džepne krađe na području Splita.

Novčanici nestajali iz ruksaka i torbi

Kako je izvijestila policija, sumnja se da je 22-godišnjak 25. lipnja 2026. godine oko 13 sati u centru Splita iz ruksaka državljanina Poljske otuđio novčanik u kojem su se nalazili novac i dokumenti.

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No, tu se, prema sumnjama policije, nije zaustavio.

Tri krađe u jednom poslijepodnevu

Policija ga sumnjiči i da je 3. srpnja 2026. godine u poslijepodnevnim satima na području Dioklecijanove palače i u Marmontovoj ulici u tri navrata iz torbi stranih turista otuđio novčanike u kojima se nalazio novac.

Riječ je o najfrekventnijim lokacijama u Splitu, osobito tijekom turističke sezone, kada se u staroj gradskoj jezgri svakodnevno kreće velik broj domaćih i stranih posjetitelja.

Kaznena prijava ide državnom odvjetništvu

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 22-godišnjeg državljanina Rumunjske podnesena je kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.