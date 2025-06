GRAĐANI OGORČENI Otpad više od tjedan dana stoji ispred zgrade na Plokitama

Stanari jedne zgrade u Slavonskoj ulici na splitskim Plokitama više od tjedan dana svakodnevno prolaze pokraj hrpe građevinskog otpada ostavljene ispred ulaza u zgradu. Šut se gomila, a reakcije nadležnih nema.

"Više od tjedan dana ovaj šut stoji ispred zgrade i 'čeka' na odvoz. Sad je produženi vikend, pa će vjerojatno još danima tako stajati. Tko je odgovoran za ovo? Komunalni redar? Predstavnik stanara? Što je s novim kućnim redom koji je navodno nedavno stupio na snagu? Zna li gradonačelnik Šuta kako ubuduće spriječiti ovakve prizore?", ogorčeno se pita čitateljica koja nam se javila s Plokita.

Prema pravilima, svaki građanin može besplatno odvesti do 200 kilograma građevinskog otpada u reciklažno dvorište, no rijetki to doista i učine. Najčešće se otpad jednostavno ostavlja uz kontejnere ili ispred zgrada, u nadi da će ga 'netko' pokupiti.

Stanari također izražavaju sumnju u učinkovitost novih propisa i pitaju se kakva je svrha kućnog reda ako ga nitko ne provodi.

Građani pozivaju nadležne službe, ali i sugrađane, na odgovornost i poštivanje pravila. Kažu: ne tražimo mnogo, samo čisto i uredno susjedstvo.