Građani od ponedjeljka mogu ulagati u nove trezorce: Evo koliko se može zaraditi na 1.000 eura

Financijska agencija (Fina) objavila je da u ponedjeljak, 9. studenoga 2026. godine, počinje novi krug upisa trezorskih zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske. Građani će ih moći upisivati do 16. studenoga, a riječ je o trezorskim zapisima s rokom dospijeća od 364 dana i godišnjom stopom prinosa od 2,85 posto.

Prema informacijama Fine, diskontirana cijena jednog trezorskog zapisa iznosi 972,36 eura, dok je njegova nominalna vrijednost 1.000 eura. To znači da će građanin koji kupi jedan zapis po dospijeću, 18. studenoga 2027. godine, dobiti 1.000 eura, odnosno ostvariti razliku od 27,64 eura.

Primjerice, kupnjom deset trezorskih zapisa potrebno je uložiti 9.723,60 eura, a po dospijeću će ulagatelj dobiti 10.000 eura. Razlika iznosi 276,40 eura.

Gdje i kako upisati trezorske zapise?

Građani će ponude moći upisati u svim poslovnicama Fine, putem internetske aplikacije E-RIZNICA te mobilne aplikacije M-RIZNICA.

Upis počinje 9. studenoga u ponoć, a završava 16. studenoga u 11 sati. U poslovnicama Fine ponude se zaprimaju tijekom redovnog radnog vremena, dok će posljednjeg dana upis također biti moguć najkasnije do 11 sati.

Mobilna aplikacija M-RIZNICA dostupna je putem trgovina Google Play i Apple App Store, a za njezinu aktivaciju potrebno je putem web aplikacije E-RIZNICA generirati korisnički broj i aktivacijski kod.

Putem aplikacija građani mogu pregledavati dostupna izdanja trezorskih zapisa, upisivati ponude, pratiti vlastita ulaganja te poništavati ponude tijekom razdoblja upisa.

Tko može sudjelovati?

U poslovnicama Fine trezorske zapise mogu upisati sve punoljetne fizičke osobe koje su hrvatski državljani, kao i punoljetni strani državljani koji imaju status rezidenta u Hrvatskoj.

Za upis putem digitalnih platformi E-RIZNICA i M-RIZNICA potrebno je biti punoljetni hrvatski državljanin te imati odgovarajuću elektroničku vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti.

Nakon upisa ponude potrebno je izvršiti uplatu prema uputama navedenima na potvrdi o zaprimljenoj ponudi.

Iz Fine upozoravaju da građani koji uplatu obavljaju posljednjeg dana trebaju provjeriti s bankom ili drugim pružateljem platnih usluga do kojeg vremena moraju izvršiti transakciju kako bi uplata bila provedena s datumom 16. studenoga.

Moguće je i reinvestiranje postojećih trezoraca

Građanima koji već posjeduju trezorske zapise oznake RHMF-T-647N, čije je dospijeće 19. studenoga 2026., omogućeno je reinvestiranje sredstava u novo izdanje.

To znači da postojeći ulagatelji mogu ponovno uložiti raspoloživa sredstva putem aplikacija E-RIZNICA i M-RIZNICA ili u poslovnicama Fine, bez potrebe da prethodno čekaju isplatu na svoj bankovni račun.

Pritom mogu upisati jednak, manji ili veći broj trezorskih zapisa u odnosu na prethodno ulaganje.

Kolike su naknade za uplatu?

Fina je objavila i uvjete gotovinskih uplata. Za gotovinske uplate do 10.000 eura u poslovnicama Fine ne naplaćuje se naknada za platni promet.

Za gotovinske uplate veće od 10.000 eura naplaćuje se fiksna naknada od 12,98 eura, neovisno o ukupnom iznosu uplate.

Novo izdanje trezorskih zapisa građanima tako pruža mogućnost ulaganja na razdoblje od približno godinu dana, uz unaprijed poznatu cijenu kupnje, nominalnu vrijednost i prinos ako zapise zadrže do dospijeća.

Detaljne informacije o uvjetima upisa dostupne su na službenim stranicama Fine i Ministarstva financija.