Građani na meti prevaranata: Predstavljaju se kao policajci, evo što im je nova taktika

Policijski službenici Policijske postaje Vodice od 86-godišnjakinje zaprimili su kaznenu prijavu zbog kaznenog djela prijevare.

Naime, u utorak, 2. rujna oštećenu 86-godišnjakinju nazvala je nepoznata osoba lažno se predstavivši kao policajac, tražeći da podigne iz banke ušteđevinu i preda mu radi zaštite novca od krađe.

Nakon što je oštećena u četvrtak, 4. rujna s bankovnog računa podigla novac te ga predala nepoznatoj osobi, shvatila je da je prevarena te slučaj prijavila policiji.

Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja.

Policija još jednom apelira na građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevara.

"Posebno ističemo kako policijski službenici ne provode službene zadaće na način da telefonom traže od građana informacije o novčanicama niti traže od njih podizanje novca iz banaka.

Ne puštajte neznance u svoj dom, ne odajte im privatne podatke putem telefona i pobrinite se da o opasnostima koje vrebaju upoznate svoje roditelje, bake i djedove jer, kao što je već istaknuto, upravo su oni meta ovakvih drskih počinitelja", poručili su iz šibensko-kninske policije.