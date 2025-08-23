Građani Jelse pokrenuli peticiju: "Ne" izgradnji radničkog smještaja velikog kapaciteta

Građani Jelse pokrenuli su peticiju kojom se protive planiranoj izgradnji velikog smještajnog kompleksa za strane radnike kapaciteta 400 osoba, koju navodno priprema tvrtka Sunčani Hvar. Peticiju su potpisali brojni stanovnici i prijatelji mjesta, izražavajući zabrinutost zbog mogućih posljedica na infrastrukturu, sigurnost i turistički identitet Jelse.

Glavni razlozi protivljenja

U peticiji se navodi pet ključnih razloga zbog kojih lokalna zajednica traži obustavu projekta:

Nedovoljna infrastruktura – promet, kanalizacija, vodovod i sustav odvoza otpada nisu pripremljeni za dodatnih 400 korisnika.

– promet, kanalizacija, vodovod i sustav odvoza otpada nisu pripremljeni za dodatnih 400 korisnika. Opterećenje zdravstvenih službi – lokalna ambulanta i hitna pomoć već sada rade na granici kapaciteta.

– lokalna ambulanta i hitna pomoć već sada rade na granici kapaciteta. Sigurnosni rizici – nagli dolazak velikog broja radnika bez plana integracije može, smatraju građani, dovesti do socijalnih napetosti.

– nagli dolazak velikog broja radnika bez plana integracije može, smatraju građani, dovesti do socijalnih napetosti. Narušavanje turističkog identiteta – Jelsa se promovira kao mirna obiteljska destinacija, a industrijski smještaj nije u skladu s takvim imidžem.

– Jelsa se promovira kao mirna obiteljska destinacija, a industrijski smještaj nije u skladu s takvim imidžem. Manjak transparentnosti – tvrdi se kako je dozvola za gradnju već izdana, no bez javne rasprave i uključivanja građana.

Zahtjevi građana

Potpisnici peticije zahtijevaju trenutačnu obustavu projekta dok se ne provede javna rasprava te reviziju postojećih dozvola uz uvid u svu relevantnu dokumentaciju. Također traže da se mještani uključe u donošenje odluka koje dugoročno oblikuju razvoj mjesta.

"Naš je stav jasan – odluke koje mijenjaju lice Jelse moraju se donositi uz sudjelovanje lokalne zajednice", stoji u tekstu peticije.

Poziv nadležnima

Građani su uputili apel Općini Jelsa, Splitsko-dalmatinskoj županiji i nadležnim ministarstvima da zaštite interese stanovnika te spriječe realizaciju projekta u sadašnjem obliku.

Peticija se i dalje potpisuje, a organizatori poručuju kako će nastaviti s pritiskom na institucije sve dok se, kako kažu, "ne zaustavi devastacija mjesta i očuva identitet Jelse".