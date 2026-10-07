Građani i znanstvenici udružili snage: U Splitu odabrano 12 najboljih istraživačkih projekata

Na ovogodišnjoj Europskoj noći istraživača, održanoj 25. rujna na splitskom Kampusu i u Ulici Ruđera Boškovića, službeno su predstavljeni dobitnici programa Co-creation, projekta koji građanima omogućuje aktivno sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi istraživačkih projekata.

Ovogodišnje inicijative obuhvatile su širok spektar tema važnih za svakodnevni život i lokalnu zajednicu – od zdravlja, okoliša i mora do zaštite bioraznolikosti, zelenih urbanih prostora, razvoja kreativnog mišljenja kod djece te očuvanja splitske kulturne baštine i tradicije.

Najboljima i financijska potpora do 1.000 eura

Odabrani projekti dobili su podršku stručnjaka kroz edukaciju, mentoriranje i savjetovanje, dok su najbolji među njima nagrađeni i financijskom potporom u iznosu do 1.000 eura.

Lokalni odbor građana i znanstvenika odabrao je ukupno 12 najboljih projekata.

Među njima su "Šećer pod povećalom i Slatki okret", koji je prijavila Sanja Kosor u ime grupe, te "Šećerko detektiv", čija je prijaviteljica Angela Kalpić.

Projekt "Migrena i ja" prijavila je Anisia Banović u ime grupe iz udruge CroMSIC – Croatian Medical Students’ International Committee, dok iza projekta "Do zadnjeg zalogaja" stoji Ivana Marin.

Među odabranima je i "Ljetna tvornica znanosti 2026.", projekt Udruge Tvornica znanosti.

Od Botaničkog vrta Marjana do istraživanja mora

Projekt "Nadareni učenici i BioRes&App: Zajedničko stvaranje znanosti u Botaničkom vrtu Park-šume Marjan – Split" prijavila je Ana Ščepanović u ime grupe.

Antonija Bezić Radman prijaviteljica je projekta "O moru s morem, za nas i more", dok iza "Pametnog ministaklenika – istraživanja optimalnih uvjeta za rast biljaka u zatvorenim prostorima" stoji Anton Balov.

Projekt "Skriveni vrtovi – Gdje pobjeći od grada?" prijavila je Ana Miljković u ime grupe iz udruge Jedna mladost.

Među najboljima je i projekt "Moderna nošnja – suvremena odjeća inspirirana splitskom baštinom", koji je prijavila Gabriela Jukić u ime grupe.

Projekt "Zdravlje i dobrobit u našem kvartu" prijavila je Rada Veštić iz udruge Moje srednje godine, dok iza projekta "MicroSea" stoji Karla Marinić.

Građani izravno uključeni u znanost

Co-creation, odnosno projekt zajedničkog stvaranja s građanima, dio je projekta "Science Comes to Town", inicijative programa Obzor Europa koja povezuje građane, znanstvenike i lokalne zajednice u Kielu, Brestu i Splitu.

Prijave za sudjelovanje bile su otvorene svim stanovnicima Splita – pojedincima, obiteljima, prijateljima, neformalnim grupama građana, vrtićima, školama, studentskim inicijativama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva.

Cilj projekta upravo je približiti znanost građanima, ali i omogućiti da ideje koje dolaze iz lokalne zajednice uz pomoć stručnjaka prerastu u konkretne istraživačke projekte.