Građani Dalmacije brinu o okolišu, ali se rijetko uključuju: Sunce poziva na aktivnije sudjelovanje

Iako velika većina građana smatra da je zaštita okoliša važna, tek se manji dio njih aktivno uključuje u rad udruga koje se tim pitanjima bave. Na taj nesrazmjer upozorava Udruga Sunce, koja je početkom godine pokrenula kampanju poticanja članstva i aktivnog sudjelovanja građana u zaštiti prirode.

Prema podacima Eurobarometra, čak 94 posto građana Europske unije navodi kako im je zaštita okoliša važna. No, istraživanje koje je Sunce provelo među građanima Dalmacije pokazuje da 85 posto ispitanika nije formalno učlanjeno ni u jednu udrugu, klub ili organizaciju, unatoč visokoj razini osviještenosti o ekološkim problemima.

Za razliku od Dalmacije, u zemljama sjeverne Europe članstvo u organizacijama civilnog društva znatno je raširenije. Primjerice, u Norveškoj je oko 75 posto građana učlanjeno u barem jednu udrugu, što se smatra dijelom kulture aktivnog građanstva.

Iz Sunca ističu kako pasivna podrška zaštiti okoliša nije dovoljna te da je vrijeme da se briga za prirodu pretoči u konkretne akcije. Uključivanje u rad udruga, poručuju, ne donosi korist samo okolišu, već i samim građanima – kroz edukaciju, stjecanje iskustva, umrežavanje i sudjelovanje u društveno korisnim projektima.

Članovi Udruge Sunce mogu sudjelovati u brojnim projektima, edukacijskim programima, konferencijama, okruglim stolovima i volonterskim akcijama, uključujući i akcije čišćenja. Osim toga, članstvo donosi i određene pogodnosti kod partnerskih organizacija, poput popusta na ekološke proizvode, prirodnu kozmetiku, rješenja za kućno kompostiranje te u ugostiteljskim objektima koji promiču održive prakse.

Učlanjenje je, navode iz udruge, jednostavno, a godišnja članarina iznosi 10 eura za zaposlene te 5 eura za nezaposlene, studente i umirovljenike.

Iz Sunca poručuju kako je aktivno sudjelovanje građana ključno za dugoročnu zaštitu okoliša, naglašavajući da su borba za okoliš i borba za kvalitetniji život neraskidivo povezane.