Građani, budite na oprezu: Provale u Splitu, policija traga za počiniteljima

Splitska policija upozorava građane na povećani rizik od provala u stanove nakon što su u posljednja dva dana zabilježena dva takva slučaja.

U jednom splitskom stanu jučer poslijepodne otuđena je veća količina novca i nakita. U drugom slučaju, u subotu ujutro, nepoznati počinitelji pokušali su nasilno ući u stan razbivši bravu na vratima, no kada su primijećeni, pobjegli su i nisu uspjeli dovršiti provalu. Oba stana imala su vrata koja nisu bila protuprovalna.

Policija raspolaže operativnim informacijama prema kojima bi počinitelji mogli biti dvije žene sa šeširima širokog oboda i dvojica muškaraca sa šiltericama, za koje se sumnja da na taj način pokušavaju prikriti identitet.

S obzirom na turističku sezonu, kada su domovi često prazni zbog godišnjih odmora, iz policije podsjećaju da lopovi to koriste kako bi ostvarili protupravnu korist. Građane pozivaju na dodatni oprez i pridržavanje sigurnosnih savjeta:

zaključavajte vrata i kada ste kod kuće,

ne držite novac i dragocjenosti na lako dostupnim mjestima poput kuhinjskih polica, jastuka ili ormara,

razmislite o investiranju u protuprovalna vrata i tehničku zaštitu doma.

Iz policije poručuju: „Dobrosusjedski odnosi i međusobno povjerenje najbolja su prevencija. Ako uočite sumnjive osobe, odmah nazovite 192.“