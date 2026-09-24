Grad Vrgorac nagradio policijskog službenika za predan rad i doprinos zajednici

Povodom obilježavanja Dana policije i blagdana svetog MIhovila, Grad Vrgorac tradicionalno dodjeljuje nagradu policijskim službenicima koji su svojim predanim radom, profesionalnošću i odnosom prema građanima istaknuli u obavljanju policijske službe.

Ove godine za svoj rad i kvalitetno obavljanje poslova policije nagrađen je policijski službenik Postaje granične policije Vrgorac Stipe Govorko, raspoređen na radno mjesto vođe ophodnje.

Nagrada Grada Vrgorca priznanje je za njegov dosadašnji rad, ali je svakako i poticaj za nastavak uspješnog i profesionalnog obavljanja policijske službe.

Policijskom službeniku nagradu je uručio gradonačelnik Grada Vrgorca Mile Herceg, a na svečanosti uručenja bio je i Željko Jović, načelnik Postaje granične policije Vrgorac.