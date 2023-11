GRAD VIS I OKOLICA SPALI NA SAMO JEDNU DOKTORICU Ostali su i bez javne bilježnice i farmaceuta: "Dragi moji Višani izvolite skoknuti do Splita za svaki ugovor, rješenje, ostavinu..."

Nedavni događaji na otoku Visu ostavili su lokalno stanovništvo u zabrinjavajućoj situaciji. Kontaktirala nas je čitateljica (detalji poznati redakciji) i opisala nam situaciju koja je zaista poražavajuća.

Naime, kada je prije godinu dana dotadašnji viški liječnik otišao u mirovinu, bilo je vrijeme za pronaći novog. Dovesti mlade ljude da rade na otok te ih i zadržati je itekakav izazov, no naizgled su bili uspjeli. Prije godinu dana, ne samo da su dobili novog liječnika specijalista, već i javnu bilježnicu jer su na Vis došli kao bračni par. U sklopu dolaska, bio im je obećan stan. Tu dolazi do problema.

Godinu dana živjeli su u stanu gdje su plaćali podstanarstvo 4.000 kuna, što im nitko nije subvencionirao. Nakon što im obećani stan od Grada Visa i dalje nije dan na korištenje, mladi par odlučio je napustiti Vis.

"Cijeli Grad Vis i 6 sela i ostalih zaselaka ostat će na jednoj mladoj doktorici, koja nema puno iskustva, uz to i bez bilježnika", požalila nam se čitateljica.

"Pa dragi moji Višani izvolite skoknuti do Splita za svaki ugovor, rješenje, ostavinu i sve ostalo", kaže.

Odlaze i farmaceuti, a veterinar radi samo par sati vikendom

Uz to, dodaje, odlazi i jedan mladi farmaceut. Kako doznajemo, on i cura, također farmaceutkinja, odlaze jer ona navodno nije mogla dobiti posao na Visu, iako ima ljekarni koje rade dvokratno i kojima su potrebni zaposlenici.

"Nisu joj htjeli dati posao jer su rekli da nije podobna. Sad, što to znači ja ne znam, ali znam da je veliki problem što mladi odlaze i mi ostajemo bez prijeko potrebnih mladih ljudi", kaže.

Kao dodatan primjer opisuje nam trenutnu situaciju s veterinarom u gradu gdje, kako kaže, imaju veterinara koji radi samo par sati vikendom.

"Veterinar radi po dva sata subotom ujutro i popodne, i u nedjelju prijepodne dva sata, i to je to. Dakle, samo tih par sati vikendom. A hvala Bogu, imamo kućnih ljubimaca, imamo ovaca, koza, konja, svega. I to baš nikoga ne interesira", objašnjava nam zabrinuta Višanka.

"Sve ono što Vijeće radi, ne radi na dobrobit Višana i to je svakako vidljivo. Višani su tu već 2400 godina, ali uskoro ih neće biti", upozorava čitateljica, ako se neke stvari ne promijene.