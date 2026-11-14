Grad u Hrvatskoj nudi čak 5.500 eura medicinskim sestrama koje prihvate posao. Uz novac osiguravaju i stanove, može li ovakav model pomoći Dalmaciji?

U vrijeme kada mnoge hrvatske sredine teško pronalaze i zadržavaju zdravstvene, obrazovne i socijalne djelatnike, jedan istarski grad predstavio je zanimljiv način rješavanja problema. Grad Poreč planira medicinskim sestrama i tehničarima koji prihvate posao u gradskom domu za starije isplatiti bonus dobrodošlice od čak 5.500 eura, uz dodatne mjere za zadržavanje zaposlenika.

Riječ je o širem programu privlačenja i zadržavanja deficitarnih kadrova, za koji je tijekom 2027. godine predviđeno gotovo 400.000 eura. Paket mjera predstavili su gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i njegova zamjenica Nataša Basanić Čuš, a obuhvaća zdravstvene i socijalne djelatnike, odgojitelje, učitelje i druge potrebne stručnjake.

Trebaju li Split i drugi dalmatinski gradovi uvesti novčane bonuse kako bi privukli medicinske sestre i druge deficitarne radnike? Da, to je dobar način privlačenja i zadržavanja radnika Ne, bolje je povećati plaće i osigurati povoljnije stanovanje Treba kombinirati novčane bonuse, veće plaće i stambene poticaje Glasaj

Medicinskim sestrama 5.500, njegovateljima 3.000 eura

Najviše pozornosti privukla je najava posebnih financijskih poticaja za nove zaposlenike gradskog Doma za starije i nemoćne osobe. Medicinskim sestrama i tehničarima predviđen je bonus dobrodošlice od 5.500 eura, dok bi njegovatelji i njegovateljice dobivali 3.000 eura.

No novac ne dolazi bez obveza. Prema predstavljenom programu, zaposlenici koji ostvare pravo na bonus moraju se obvezati na pet godina rada, čime Grad nastoji osigurati dugoročnije zadržavanje stručnog osoblja.

Takav pristup pokušava izbjeći situaciju u kojoj bi se značajni javni iznosi isplaćivali za vrlo kratkotrajne radne angažmane. Istodobno se potencijalnim zaposlenicima nudi financijska pomoć koja im može olakšati preseljenje, početne životne troškove ili rješavanje stambenog pitanja.

Nagrađivat će i one koji ostaju na radnom mjestu

Program ne predviđa samo bonuse za nove zaposlenike. Medicinskim sestrama i tehničarima planirane su i nagrade za ostanak na poslu, i to 1.500 eura nakon tri godine te 3.000 eura nakon sedam godina rada.

Za njegovatelje su predviđene nagrade od 700 odnosno 1.500 eura, ovisno o trajanju radnog odnosa. Uz to već se provodi nagrađivanje rezultata rada, s mogućnošću isplate do 1.200 eura godišnje za približno 60 zaposlenika Doma za starije.

Poreč tako kombinira poticaje za dolazak novih radnika s mjerama koje bi trebale smanjiti odlazak postojećih. Upravo je zadržavanje iskusnog osoblja jedan od najvećih izazova u ustanovama koje rade tijekom cijele godine i pružaju svakodnevnu skrb korisnicima.

Osiguravaju gradske stanove i sufinanciraju najamninu

Još zanimljiviji dio programa odnosi se na stambeno zbrinjavanje. Grad Poreč već sufinancira najamninu za 11 djelatnikakoji rade u različitim javnim službama, među kojima su liječnici hitne i obiteljske medicine, medicinske sestre, nastavnici i drugi deficitarni stručnjaci.

Za tu se svrhu tijekom 2027. godine planira izdvojiti 44.400 eura. Uz to se gradski stanovi dodjeljuju na korištenje za sedam djelatnika, među kojima su liječnici te medicinske sestre i tehničari iz Doma za starije.

Financijska protuvrijednost korištenja tih stanova procijenjena je na 51.830 eura. Grad također razvija projekt stanova za dugoročni najam po cijenama nižima od tržišnih, pri čemu će dio biti namijenjen upravo deficitarnim kadrovima.

Ovaj dio programa posebno je važan za turističke sredine, gdje visoke cijene nekretnina i najamnina znatno otežavaju preseljenje zaposlenika iz drugih dijelova Hrvatske.

Mogu li Split, Zadar i drugi dalmatinski gradovi učiniti nešto slično?

Iako se mjere odnose na Poreč, njihova je primjenjivost zanimljiva i za Dalmaciju. Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik te brojna manja priobalna i otočna mjesta suočavaju se s izazovom osiguravanja dovoljnog broja zdravstvenih i drugih javnih djelatnika, osobito u sredinama gdje troškovi stanovanja rastu brže od mogućnosti zaposlenika.

Za lokalne vlasti pritom se otvara nekoliko pitanja. Mogu li gradovi i općine izdvajati posebne poticaje za deficitarne radnike? Raspolažu li stanovima koje mogu dati na korištenje liječnicima, medicinskim sestrama ili nastavnicima? I koliko bi takve mjere mogle pridonijeti popunjavanju radnih mjesta u javnim ustanovama?

Važno je pritom naglasiti da porečki program još mora proći odlučivanje na Gradskom vijeću. Dio mjera već se provodi, dok su druge predstavljene kao plan za 2027. godinu, pa se najavljeni iznosi ne mogu prikazivati kao već isplaćeni.

Nije dovoljno izgraditi ustanove ako nema tko raditi u njima

Porečki gradonačelnik Loris Peršurić prilikom predstavljanja programa istaknuo je da ulaganje u nove vrtiće i domove za starije nema puni smisao ako se istodobno ne osigura dovoljno ljudi koji će u njima raditi.

To je poruka koja se može primijeniti i na dalmatinske gradove. Nova bolnička oprema, dograđene škole, dječji vrtići i domovi za starije neće riješiti sve potrebe stanovništva ako ustanove ne uspiju privući i zadržati stručne zaposlenike.

Poreč je predstavio jedan mogući model. Hoće li slične mjere razmotriti i dalmatinski gradovi, pitanje je koje zaslužuje ozbiljnu javnu raspravu.