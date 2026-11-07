Grad u Dalmaciji plaća sterilizaciju i kastraciju mačaka. Pravo imaju i skrbnici uličnih mačaka, evo kako se naručiti

Grad Solin najavio je provođenje programa besplatne kastracije i sterilizacije mačaka, a pravo na zahvate imat će vlasnici mačaka s prebivalištem na području grada te osobe koje skrbe o slobodnoživućim mačkama. Riječ je o mjeri čiji je cilj omogućiti kontrolu razmnožavanja mačaka i pridonijeti odgovornijoj skrbi o životinjama, osobito onima koje žive na otvorenom i nemaju stalnog vlasnika.

Prema službenoj obavijesti objavljenoj 6. studenoga, troškove zahvata u cijelosti će snositi Grad Solin, što znači da ih građani koji ostvare pravo na program neće morati sami plaćati. Program počinje u utorak, 10. studenoga, a predviđeno je da traje do 10. prosinca 2026. godine. Međutim, iz Grada upozoravaju da će se zahvati provoditi samo do iskorištenja osiguranih sredstava.

Tko ima pravo na besplatni zahvat?

Prema informacijama Grada Solina, pravo na financiranje sterilizacije i kastracije imaju dvije skupine građana. Prvu čine vlasnici mačaka s prebivalištem na području Grada Solina, dok drugu čine skrbnici slobodnoživućih mačaka s gradskog područja. Uključivanje druge skupine posebno je važno jer se problem nekontroliranog razmnožavanja često pojavljuje upravo kod populacija mačaka koje žive na ulicama, u naseljima i oko javnih prostora.

Za takve se životinje nerijetko brinu građani koji im osiguravaju hranu, vodu i osnovnu skrb, iako nisu njihovi formalni vlasnici. Grad u objavi nije naveo dodatne pojedinosti o dokumentaciji koju je potrebno priložiti, pa je preporučljivo potrebne uvjete provjeriti prilikom naručivanja. Time će zainteresirani građani moći na vrijeme saznati što je sve potrebno za obavljanje zahvata u okviru gradskog programa.

Gdje se provode zahvati i kako se naručiti?

Svi zahvati u okviru programa provodit će se u Veterinarskoj ambulanti Solin, u Ulici kralja Zvonimira 33. Građani se prije dolaska moraju prethodno naručiti na telefonski broj 021 212 352, a iz Grada naglašavaju da će se zahvati provoditi od 10. studenoga do 10. prosinca 2026. godine.

Program može završiti i ranije ako se utroše predviđena sredstva. Zbog toga je važno pravodobno kontaktirati ambulantu, osobito ako je riječ o slobodnoživućim mačkama za koje je potrebno organizirati siguran dolazak na zahvat. Prethodna najava omogućit će i dogovor o terminu te provjeru potrebnih uvjeta.

Zašto je sterilizacija važna i za životinje i za građane?

Sterilizacija i kastracija među najvažnijim su metodama odgovorne kontrole populacije mačaka. Osim što sprječavaju neželjena legla, ti zahvati mogu smanjiti dio ponašanja povezanih s parenjem, poput lutanja, međusobnih sukoba i glasnog glasanja tijekom razdoblja spolne aktivnosti. Kod slobodnoživućih mačaka posebno je važan dugoročan pristup kojim se nastoji smanjiti broj neželjenih legla i spriječiti stalni porast populacije.

Takve mjere mogu pomoći i građanima koji se dobrovoljno brinu o životinjama, kao i udrugama i volonterima koji sudjeluju u njihovoj zaštiti. Naravno, sama sterilizacija nije jedina mjera potrebna za odgovorno postupanje prema životinjama. Važni su i edukacija vlasnika, sprječavanje napuštanja kućnih ljubimaca te odgovarajuća skrb o postojećoj populaciji.

Koliko će mačaka moći biti obuhvaćeno programom?

U objavljenoj obavijesti Grad Solin nije naveo ukupni proračun namijenjen ovoj mjeri niti broj zahvata koje očekuje financirati. Zasad je poznato da se program provodi do iskorištenja osiguranih sredstava, zbog čega trajanje najavljeno do 10. prosinca ne znači da će sredstva nužno biti dostupna do posljednjeg dana.

Ipak, riječ je o konkretnoj pomoći građanima i skrbnicima životinja jer uklanja financijski trošak koji neke vlasnike i volontere može odvratiti od pravodobnog obavljanja zahvata. Građani Solina koji žele iskoristiti ovu mogućnost trebaju se javiti Veterinarskoj ambulanti Solin na broj 021 212 352 i dogovoriti termin. Pravodobno naručivanje posebno je važno zbog ograničenih sredstava i predviđenog trajanja programa.