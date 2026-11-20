Grad Makarska objavio je 17. studenoga nove bodovne liste za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2026./2027. Objavljena su dva odvojena dokumenta, jedan za učenike srednjih škola i drugi za studente. Važno je naglasiti da je studentska lista zasad prijedlog bodovne liste, što znači da objava još ne predstavlja konačnu odluku o dodjeli studentskih stipendija.

Studentima od 200 do 500 eura mjesečno

Prema ranije objavljenom natječaju, Grad Makarska za akademsku godinu 2026./2027. planira dodijeliti ukupno 34 studentske stipendije u pet kategorija. Za deset uspješnih studenata predviđeno je po 300 eura mjesečno, a jednak iznos namijenjen je i za deset studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Za deset studenata iz područja socijalne skrbi predviđeno je po 250 eura, dok će tri studenta umjetničkih studija moći ostvariti po 200 eura mjesečno.

Najveći pojedinačni iznos predviđen je za jednu stipendiju od posebnog značaja za Grad Makarsku, koja iznosi 500 eura mjesečno. Sve stipendije planiraju se isplaćivati tijekom deset mjeseci akademske godine, što znači da godišnja vrijednost pojedinačne potpore može dosegnuti 5.000 eura. Ipak, konačni broj odobrenih stipendija i njihovih korisnika bit će poznat nakon završetka postupka.

Posebna potpora budućim medicinskim sestrama i tehničarima

Osim studentskih stipendija, Makarska provodi i poseban program stipendiranja učenika srednjih škola upisanih u deficitarna zanimanja. Za školsku godinu 2026./2027. kao deficitarno zanimanje određeno je obrazovanje za medicinsku sestru opće njege odnosno medicinskog tehničara opće njege. Učenicima koji ostvare pravo na stipendiju predviđeno je 300 eura mjesečno tijekom deset mjeseci školske godine.

Program je posebno značajan u kontekstu potrebe za zdravstvenim kadrom i nastojanja da se mlade osobe nakon školovanja zaposle na području Makarske. Prema natječajnim uvjetima, korisnici ovih stipendija preuzimaju obvezu zaposlenja na području grada tijekom broja kalendarskih godina koji odgovara razdoblju primanja stipendije. Slična obveza propisana je i za studente koji s Gradom potpišu ugovor o stipendiranju.

Novi uvjeti za studente slabijeg imovinskog stanja

Grad Makarska izmjenama pravilnika za akademsku godinu 2026./2027. predvidio je i povoljnije uvjete za dodjelu stipendija iz područja socijalne skrbi. Među uvjetima su određeni stupanj invaliditeta, prihodi kućanstva te broj djece koja se školuju u obitelji. Tako pravo sudjelovanja u ovoj kategoriji mogu imati i studenti koji žive u kućanstvu s prosječnim mjesečnim prihodom do 600 eura po članu tijekom prethodnih šest mjeseci.

Pravo natjecanja predviđeno je i za studente iz kućanstava s četvero ili više djece koja se školuju, kao i za osobe s najmanje 50 posto utvrđenog oštećenja organizma, uz ispunjavanje ostalih uvjeta. Time se proširuje mogućnost pristupa stipendijama studentima kojima financijska pomoć može biti posebno važna. Konačna dodjela ipak ovisi o ispunjavanju svih propisanih kriterija i završetku postupka.

Objavljene liste nisu isto što i konačna dodjela

Za učenike srednjih škola objavljena je bodovna lista, dok je za studente objavljen prijedlog bodovne liste. Kandidati trebaju pažljivo provjeriti službene dokumente, broj ostvarenih bodova i eventualne upute o pravnim mogućnostima koje im stoje na raspolaganju. Tek nakon završetka propisanih postupaka i donošenja odgovarajućih odluka bit će potvrđeni konačni korisnici stipendija.

Objava lista važna je za učenike, studente i njihove obitelji jer omogućuje uvid u dosadašnje rezultate prijava. Posebno je zanimljiv raspon studentskih potpora, od 200 do 500 eura mjesečno, kao i gradsko usmjeravanje sredstava prema deficitarnim zanimanjima. Službene liste i natječajna dokumentacija dostupne su na mrežnim stranicama Grada Makarske.