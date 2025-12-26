Grad Stari Grad odblokirao račun nakon 11 godina

Grad Stari Grad zatvara godinu s važnim financijskim pomakom. Sukladno odluci Vlada Republike Hrvatske, u Ministarstvu financija 16. prosinca 2025. potpisan je ugovor o beskamatnom zajmu u iznosu od 3.613.518,02 eura, s rokom otplate od 18 godina.

Ugovor je potpisao gradonačelnik Staroga Grada Vinko Vranjican, uz prisustvo državnog tajnika Stipe Župana i odvjetnika Grada Luke Buratovića.

Sredstvima iz zajma Grad je podmirio obveze iz ukupno pet nagodbi o naknadi za deposedirana zemljišta, čime je nakon gotovo 11 godina, od veljače 2015., gradski račun konačno odblokiran. Time su izbjegnute daljnje blokade, kao i plaćanje zakonskih zateznih kamata i dodatnih troškova postupaka.

Tijekom 2025. godine Grad Stari Grad proveo je ukupno sedam nagodbi vezanih uz deposedirana zemljišta, a s obzirom na dugoročni rok otplate beskamatnog zajma i postignute iznose nagodbi, za gradski je proračun ostvarena ušteda od najmanje 4,6 milijuna eura.

Važan je i politički konsenzus – gradski vijećnici jednoglasno su podržali sklapanje nagodbi, kao i potpisivanje ugovora o beskamatnom zajmu, ističući jedinstvo u donošenju odluka ključnih za budućnost Grada.

Na kraju, iz Grada su zahvalili Vladi Republike Hrvatske, na čelu s predsjednikom Vlade Andrej Plenković, Ministarstvu financija te svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog financijski značajnog projekta.