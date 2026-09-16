Grad Split za 12 projekata zaštite okoliša izdvaja 39.549 eura

Grad Split planira u 2026. godini sufinancirati ukupno 12 projekata i programa udruga iz područja zaštite okoliša, za što je u gradskom proračunu osigurano 39.549 eura. Riječ je o projektima odabranima nakon provedenog javnog natječaja za programe od interesa za Grad Split.

Na natječaj je pristiglo 13 prijava, a nakon provjere formalno-pravnih uvjeta njih 12 zadovoljilo je propisane kriterije. Povjerenstvo za ocjenu i odabir potom je ocijenilo prijave i sastavilo rang-listu odabranih projekata, objavljenu 31. srpnja 2026. godine. Sve udruge s rang-liste iskazale su interes za potpisivanje ugovora prema predloženom iznosu sufinanciranja.

Najviši pojedinačni iznos, po 4.100 eura, predložen je za tri projekta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj – Sunce za projekt „Split na dva kotača“, Udruga za pomoć mladima – HELP za projekt „Prikupljanje i zbrinjavanje odbačenog pribora za injektiranje“ te Zvjezdano selo Mosor – znanost, kultura, umjetnost za projekt „Zeleni laboratorij – istraživanje i zaštita okoliša“. Udruga Jedna mladost za projekt „Zeleni laboratorij“ trebala bi dobiti 4.049 eura.

Po 3.250 eura predloženo je za još četiri projekta. Ronilački klub PIK Mornar prijavio je projekt „Od Splita moru“, Udruga Tvornica ideja projekt „EkoVizija Žrnovnica“, Ronilački klub Nautilus projekt „Istraživanje teških metala u sedimentu akvatorija grada Splita“, dok bi Ronilačko ekološki klub HVIDR-a Split sredstva dobio za ronilačko-ekološke aktivnosti čišćenja podmorja i edukaciju mladih o zaštiti prirodne i kulturne baštine podmorja, gospodarenju otpadom i kakvoći okoliša gradskog područja.

Udruga za edukaciju građana za projekt „Zeleni inženjeri Splita: pametni otpad od vrtića do mature“ trebala bi dobiti 3.100 eura, koliko je predloženo i Udruzi Permakultura Dalmacija za „Festival vrtlarstva Dalmacije“. Udruzi maslinara „Oblica“ Žrnovnica za nastavak višegodišnje akcije čišćenja zapuštenih poljskih puteva, prolaza i prilaza poljoprivrednim površinama predviđeno je 2.500 eura, dok je za Sportski ribolovni klub BIG GAME CROATIA i projekt „TV emisija Eko forma, emisija o zaštiti okoliša“ predloženo 1.500 eura.

Sredstva za provedbu ovih projekata osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2026. godinu, u okviru programa zaštite okoliša.