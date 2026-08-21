Grad Split uvodi nova pravila za školske prostore: Evo što se mijenja i tko se sve može uključiti

Grad Split objavio je javno savjetovanje o prijedlogu novog Pravilnika o davanju na korištenje prostora u objektima osnovnih škola. Savjetovanje je otvoreno od 20. kolovoza do 19. rujna 2026. godine.

Uvode se jasni kriteriji bodovanja

Kako navode iz Grada Splita, cilj novog Pravilnika je unaprijed definirati jasne i mjerljive kriterije bodovanja prilikom dodjele školskih prostora na korištenje. Na taj bi se način trebala osigurati veća transparentnost postupka, ali i pravednija raspodjela prostora među zainteresiranim korisnicima.

Poziv klubovima, udrugama i građanima

Grad je pozvao zainteresiranu javnost, sportske klubove, udruge i građane da se uključe u javno savjetovanje te svojim prijedlozima, mišljenjima i primjedbama sudjeluju u izradi konačne verzije Pravilnika. Svi zainteresirani svoja očitovanja mogu dostaviti tijekom trajanja savjetovanja, odnosno do 19. rujna.

Dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Splita, u rubrici posvećenoj savjetovanjima s javnošću.