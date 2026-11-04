Grad Split uputio važnu obavijest vozačima: Sva vozila moraju se ukloniti iz prostora oko Spaladium Arene do nedjelje

Grad Split uputio je obavijest svim vlasnicima vozila koja su parkirana u prostoru oko ulaza u Spaladium Arenu. Zbog predstojećih radova potrebno je ukloniti sva vozila s navedene površine najkasnije do nedjelje, 8. studenoga 2026. godine. Kako navode iz Kabineta gradonačelnika, cilj je osigurati nesmetan pristup prostoru te omogućiti izvođenje planiranih radova.

Prostor oko ulaza nije predviđen za parkiranje

Iz Grada pritom podsjećaju da prostor oko ulaza u Spaladium Arenu, odnosno etaža koja okružuje ulaz u dvoranu, nije namijenjen parkiranju vozila.

"Zbog predstojećih radova molimo sve korisnike da najkasnije do nedjelje, 8. studenoga 2026., premjeste svoja vozila iz prstena oko ulaza u Spaladium Arenu kako bi se osigurao nesmetan pristup i izvođenje radova", poručili su iz Grada Splita. Iz Kabineta gradonačelnika zahvalili su građanima na razumijevanju i suradnji te još jednom pozvali vlasnike vozila da poštuju navedeni rok.