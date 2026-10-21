Grad Split upozorio građane na nevrijeme: Prijete bujične poplave i olujni udari juga!

Grad Split upozorio je građane na nepovoljne vremenske prilike koje se danas, 21. listopada, očekuju na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je narančasto upozorenje zbog obilne kiše, dok su zbog grmljavinskog nevremena i jakog juga na snazi dodatna upozorenja.

Prema obavijesti koju je Grad Split objavio na svojoj službenoj Facebook stranici, tijekom dana očekuju se izraženiji pljuskovi, grmljavina i snažni udari vjetra, a postoji i mogućnost lokalnih bujičnih i urbanih poplava.

Narančasti alarm zbog obilne kiše

Narančasto upozorenje na obilnu kišu na snazi je do 20 sati. Zbog intenzivnih oborina postoji mogućnost bujičnih i urbanih poplava, osobito na područjima na kojima se u kratkom vremenu zabilježe velike količine kiše.

Od 20 sati do kraja dana, odnosno do 23:59, na snazi ostaje žuto upozorenje na kišu.

Grmljavinsko nevrijeme i olujni udari juga

DHMZ je izdao i žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, koje vrijedi do 23:59 sati.

Mjestimice se očekuju izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, pri čemu u kratkom vremenu može pasti obilna kiša.

Dodatni problem predstavljat će snažan vjetar. Žuto upozorenje na vjetar vrijedi do 18 sati, a na obali i otocima puhat će jako jugo s olujnim udarima.

Prema večeri se očekuje okretanje vjetra na južni i jugozapadni smjer.

Grad Split pozvao građane na oprez

Iz Grada Splita apeliraju na građane da ozbiljno shvate vremenska upozorenja i prilagode svoje aktivnosti najavljenim uvjetima.

„S obzirom na najavljene nepovoljne vremenske prilike, pozivamo građane na oprez i odgovorno ponašanje te na prilagodbu svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima“, poručili su iz Grada.

Građanima se savjetuje praćenje službenih obavijesti i upozorenja nadležnih službi te poduzimanje potrebnih mjera opreza radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih.

Poseban oprez preporučuje se u prometu, na otvorenim površinama te na područjima na kojima postoji mogućnost nakupljanja oborinske vode.