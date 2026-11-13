Grad Split ulaže gotovo 775 tisuća eura: Obnavljaju se dva dječja igrališta, uređuju se i zapuštene gradske površine

Grad Split ugovorio je s tvrtkom Parkovi i nasadi tri zahvata ukupne vrijednosti 774.956 eura s PDV-om. Riječ je o rekonstrukciji dvaju dječjih igrališta na Mejašima i Plokitama te čišćenju zapuštenih gradskih zemljišta.

Na Mejašima je ugovorena rekonstrukcija dječjeg igrališta u Ulici sv. Spasa, za što je predviđeno 287.500 eura s PDV-om. Isti iznos, 287.500 eura, ugovoren je i za obnovu dječjeg igrališta u Iločkoj ulici na Plokitama.

Ukupna vrijednost radova na dvama igralištima tako iznosi 575.000 eura s PDV-om.

Gotovo 200 tisuća eura za čišćenje zapuštenih površina

Osim obnove dječjih igrališta, Grad Split ugovorio je i radove na čišćenju zapuštenih gradskih čestica. Za uklanjanje samoniklog, polusuhog i suhog raslinja izdvojit će se 199.956 eura s PDV-om. Riječ je o zahvatima kojima se, prema informacijama Grada Splita, nastoje urediti zapuštene gradske površine te obnoviti prostori namijenjeni dječjoj igri.

Za sva tri zahvata ugovoreno je ukupno 774.956 eura s PDV-om. Točni rokovi početka i završetka radova zasad nisu navedeni.