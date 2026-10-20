Grad Split traži radnika, iskustvo nije potrebno: Posao uključuje pomoć starijima, a prijave traju još samo nekoliko dana

Grad Split raspisao je novi natječaj za zapošljavanje osobe koja će pružati svakodnevnu pomoć starijim sugrađanima i odraslim osobama s invaliditetom. Riječ je o radnom mjestu u okviru projekta „Zaželi sretniju starost 4”, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus, a jedan od njegovih ciljeva jest omogućiti korisnicima kvalitetniji i samostalniji život u vlastitom domu.

Natječaj je objavljen 15. listopada, a zainteresirani kandidati mogu se prijaviti najkasnije do petka, 23. listopada 2026. godine. Traži se jedna osoba koja će raditi puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do 17. veljače 2027. godine. Posebno je važno istaknuti da prethodno radno iskustvo nije uvjet za prijavu, a kandidati mogu imati završenu osnovnu, srednju ili višu razinu obrazovanja.

Što će radnik konkretno raditi?

Radno mjesto obuhvaća pružanje pomoći osobama kojima je zbog životne dobi, zdravstvenih poteškoća ili invaliditeta potrebna podrška u svakodnevnim aktivnostima. Posao uključuje pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i lijekova, održavanju čistoće stambenog prostora, pranju posuđa i rublja te obavljanju drugih osnovnih kućanskih poslova. Predviđena je i dostava paketa kućanskih i higijenskih potrepština te vođenje propisane dokumentacije o pruženim uslugama. Riječ je o terenskom radu, koji podrazumijeva obilazak korisnika na njihovim kućnim adresama.

Posao i u Žrnovnici, Sitnom, Srinjinama i Stobreču

Područje rada obuhvaća grad Split, ali i naselja koja administrativno pripadaju gradu, među kojima su Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine, Stobreč i Žrnovnica. Prema uvjetima objavljenima na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, naknada troškova prijevoza osigurana je u cijelosti. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, uz probni rad od mjesec dana. Kandidati moraju biti punoljetni, imati hrvatsko državljanstvo i najmanje završenu osnovnu školu. Na natječaj se mogu prijaviti i žene i muškarci koji ispunjavaju propisane uvjete.

Projekt kojim se pomaže 180 građana

Projekt „Zaželi sretniju starost 4” provodi se od veljače 2024., a ukupno trajanje projekta predviđeno je do veljače 2027. godine. Njime je planirano zapošljavanje 30 pružatelja usluga koji tijekom provedbe projekta osiguravaju pomoć za 180 starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom.

Osim što omogućuje podršku najranjivijim građanima, projekt pridonosi i zapošljavanju osoba koje imaju poteškoća u pronalasku posla.

Kako se prijaviti? Prijave se dostavljaju na adresu: GRAD SPLIT Upravni odjel za socijalnu skrb, branitelje i demografiju Obala kneza Branimira 17 21000 Split Na prijavi je potrebno naznačiti: „Zaželi sretniju starost 4” – Natječaj za posao.

Prijave se mogu predati i osobno na protokolu Grada Splita. Kandidati moraju dostaviti ispunjen i vlastoručno potpisan prijavni obrazac, životopis, dokaz o državljanstvu i obrazovanju, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak te odgovarajući dokaz o radnom stažu, odnosno evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Potpuni tekst natječaja dostupan je na službenim mrežnim stranicama Grada Splita i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za prijavu je 23. listopada 2026. godine, a nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.