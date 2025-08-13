Grad Split se oprostio od Mirjane Tabak Kovčo: "S velikom tugom primili smo vijest..."

Preminula je proslavljenja košarkašica Mirjana Tabak Kovčo, a od nje se oprostio i Grad Split.

"S velikom tugom primili smo vijest o preranom odlasku naše proslavljene košarkašice Mirjane Tabak Kovčo.

Njezini iznimni sportski uspjesi – od vođenja ŽKK Split kao kapetanice i osvajanja dvaju naslova prvakinja 1993. i 1994., preko zlatnog odličja na Mediteranskim igrama 1997., do sjajne međunarodne karijere i brojnih priznanja – svjedoče o njezinoj predanosti, majstoriji i neizmjernoj ljubavi prema košarci", objavili su iz Grada Splita te su nadodali:

"Istinsku zvijezdu hrvatske ženske košarke pamtit ćemo ne samo po vrhunskim sportskim rezultatima, nego i po njezinom ljudskom i kapetanskom duhu – inspirativnom, snažnom i nesebičnom. Njeno nasljeđe živjet će kroz generacije koje je inspirirala i poticala, a njezin duh neka ostane trajni putokaz i nadahnuće svim mladim sportašicama i sportašima", pišu u Gradu Splitu te zaključuju:

"Obitelji, prijateljima i cijeloj sportskoj zajednici izražavamo iskrenu i duboku sućut. Mirjanina veličina, toplina i sportski duh nikada neće biti zaboravljeni", zaključili su.